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Карпати - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 грудня 2024, 18:00 - Украина
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
39%
Нічия
30%
Верес
30%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Karpaty Lviv have won 0 times, there have been 2 draws while Veres Rivne have won 3 times. The goal difference is 12-4 in favour of Veres Rivne.
  • In Premier League, Karpaty Lviv have 3 successive home wins.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Veres Rivne scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Karpaty Lviv have won 3 home matches in a row.
  • Veres Rivne haven't lost in their last 10 games.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Denis Miroshnichenko has more yellow cards (5) than any other player at Karpaty Lviv. Vladislav Sharay has collected 5 for Veres Rivne.
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 11 points. Now they are number 8 with 19 points.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 48% of their matches, Veres Rivne in 37% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 48% of halftimes, Veres Rivne wins 37%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than Veres Rivne.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 0, Veres Rivne won 3, 2 draws.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Karpaty Lviv scores 0.8 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 2.4 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and Veres Rivne is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and Veres Rivne is 0.8.
  • Karpaty Lviv scores 1.71 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.13 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 15:30 Верес 0 - 0 Завершено Карпати
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024
25.03.2023 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Карпати
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
21.07.2022 - 17:00 Карпати 1 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.07.2021 - 17:00 Верес 2 - 1 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь В
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
39%
Нічия
30%
Верес
30%
Трансляція
Запасні: Ющишин, Когут, Куція, Чечер, Мельник, Сміян, Кучеров, Баран, Лепський, Шарай, Годя, Мрвальєвич.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Запасні: Кінарейкін, Адамюк, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Очеретько, Векляк, Шах, Домчак, Стеніо, Саків.
Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Клименко, Бруніньйо — Підлепенець, Ігор, Костенко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Верес іде восьмим із 4 перемогами, 7 нічиїми та 4 поразками — 19 очок.
Інфо
Карпати йдуть шостими з 6 перемогами, 3 нічиїми та 6 поразками — 21 очко.
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Україна (Львів, Україна) зіграють львівські Карпати та рівненський Верес.
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Анонс матчу Карпати - Верес 07.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Карпати у попередньому футбольному матчі 03.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - Верес можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній матч команди Карпати був зіграний проти Зоря - 02.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти ЛНЗ - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

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