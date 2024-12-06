Карпати - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Украина.
Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Карпати (Львов) та командою Верес (Ровно):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Карпати у попередньому футбольному матчі 03.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина
Попередній матч команди Карпати був зіграний проти Зоря - 02.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти ЛНЗ - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
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