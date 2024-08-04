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Інгулець - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 грудня 2024, 13:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Zadyran, Serhii
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
39%
Нічия
30%
Зоря
30%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 14-6 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 33% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Ingulets Petrove have won 4 home matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 4 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Oleksandr Pyatov is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Pylyp Budkivskyi has scored 4 times for FC Zorya Lugansk.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 23% of their matches, FC Zorya Lugansk in 39% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 23% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Zorya Lugansk won 4, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Zorya Lugansk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Zorya Lugansk is 1.2.
  • FC Ingulets Petrove scores 2 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.05 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 14 in the table with 13 points. Now they are number 9 with 19 points.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Ingulets Petrove.
Особисті зустрічі
Інгулець
2
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 14:00 Зоря 2 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Зоря 1 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
39%
Нічия
30%
Зоря
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 45
    Vilivald, Volodymyr
    Захисник
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 33
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 6
    Losenko, Ivan
    Півзахисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 59
    Mogilnyi, Bogdan
    Форвард
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 4
    Eskinja, Gabriel
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 10
    Juninho
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Василий Кобин
  • Младен Бартулович
Трансляція
Інфо
Арбітр — Сергій Задиран.
Інфо
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук — Мисик, Шершень, Вілівальд, Малиш — Волохатий — Могильний, Лосенко, Пʼятов, Білоцерковець — Резепов. Головний тренер — Василь Кобін.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Ескінья, Башич — Дришлюк — Горбач, Яцик, Мічин, Вакула — Будківський. Головний тренер — Младен Бартулович.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 16-го раунду УПЛ між Інгульцем і Зорею.
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Останні матчі
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Анонс матчу Інгулець - Зоря 08.12.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 08.12.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Інгулець (Петрово) та командою Зоря (Луганск):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Зоря можна подивитися 08.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Ворскла - 29.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти Карпати - 02.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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