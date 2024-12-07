Колос - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Оболонь 08.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 08.12.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Оболонь, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Оболонь у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Динамо - 01.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Лівий Берег - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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