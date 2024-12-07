  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Оболонь Дивитися онлайн
У тренді

Колос - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 грудня 2024, 15:30 - Колос
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Колос
33%
Нічия
33%
Оболонь
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Obolon Kyiv is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 2 draws while FC Obolon Kyiv have won 0 times. The goal difference is 6-2 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 13 meetings, Kolos Kovalivka have won 5 times, there have been 7 draws while FC Obolon Kyiv have won 1 times. The goal difference is 16-10 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 0-0 (Kolos Kovalivka at home) and 0-0 (FC Obolon Kyiv at home).
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 5 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 1-5-2.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 12% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 12% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Obolon Kyiv.
  • On their last meeting FC Obolon Kyiv won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 20% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Obolon Kyiv won 1, 3 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 0.6 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.4 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Obolon Kyiv is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Kolos Kovalivka scores 0.38 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.47 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka have played 4 home matches in a row without winning.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 7 in the table with 20 points. Now they are number 12 with 14 points.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
5
Перемог
11
Ігор
2
Перемог
Оболонь
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.12.2023 - 13:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Показати більше
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Колос
33%
Нічия
33%
Оболонь
33%
Трансляція
Інфо
Станом на 15.15 тривога ще висить. Зважаючи на все, матч вчасно не розпочнеться
Небезпечний момент
На Київщині о 14:37 оголошено повітряну тривогу!
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Кичак, Груша, Грисьйо, Корх, Лук'янчук, Курко, Осман, Слободян, Мороз, Теслюк, Чернов
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Блізніченко, Вітенчук, Черненко, Тарануха, Бичек, Суханов
Інфо
Запасні Колоси: Горох, Мисак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ільїн, Салабай, Гусол, Гагно, Безбородко, Паулаускас
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Краснічі, Поправка, Демченко, Оріховський, Велетень, Дієго, Алефіренко, Болівар
Колос на 12-му місці в таблиці – 14 балів
Оболонь йде на 15-му місці у таблиці, у киян 10 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Дмитро Кубряк
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 16-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Оболонь!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:15 - Сьогодні Пяст Пяст 0 Краковія Краковія 0 Завершено 13:15 - Сьогодні Гронінген Гронінген 0 Зволле Зволле 0 Завершено 23:00 - Вчора Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1 Завершено 22:30 - Вчора Фамалікан Фамалікан 1 Порту Порту 1 Завершено 22:00 - Вчора Жирона Жирона 0 Реал Реал 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Колос - Оболонь 08.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 08.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Оболонь, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Оболонь у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Оболонь можна подивитися 08.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Динамо - 01.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Лівий Берег - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.