Колос - Оболонь онлайн трансляція матчу

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 08.12.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Оболонь, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Оболонь у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Динамо - 01.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Лівий Берег - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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