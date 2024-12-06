  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лівий Берег - ЛНЗ Дивитися онлайн
У тренді

Лівий Берег - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 грудня 2024, 13:00 - Stadium Livyi Bereh
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
0 - 1
Оновити
32'
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
6' Dedukh, Ruslan 9' Samar, Valeriy
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
32%
Нічия
32%
ЛНЗ
36%
Цікаві факти
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 10 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 6 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 9 matches.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 16% of their matches, LNZ Cherkasy in 11% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 16% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 11%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 0.88 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • LNZ Cherkasy have lost 3 matches in a row.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 9 matches with 0 scored goals.
  • FC Levy Bereg Kyiv's home record this season: 1-2-5.
  • Andriy Yakimiv is FC Levy Bereg Kyiv's top scorer with 2 goals. Muharrem Jashari has scored 3 times for LNZ Cherkasy.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лівий Берег
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Лівий Берег
Друга ліга України 2021/2022
01.11.2021 - 18:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Лівий Берег
Друга ліга України 2021/2022
25.07.2021 - 18:00 Лівий Берег 2 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря П
Показати більше
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 19:20 Вікторія 3 - 2 Завершено ЛНЗ П
Показати більше
Головні події
Samar, Valeriy
9'
6'
Dedukh, Ruslan ГООЛ!
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
32%
Нічия
32%
ЛНЗ
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 6
    Sydney, Silva
  • 5
    Samar, Valeriy
    Захисник
    9
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
    6
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 11
    Владислав Войцеховський
    Форвард
  • 27
    Ернест Астахов
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 19
    Khalaila, Osama
    Форвард
  • 7
    Soares, Eynel
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Andres Carrasco
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
25'
19'
Каплієнко, який залишався останньою перешкодою на шляху Войцеховського до воріт, у підкаті вибив мʼяч з-під ніг опонента.
16'
Дуже динамічний футбол ми спостерігаємо. ЛНЗ провів небезпечну контратаку, в ході якої було завдано кілька ударів по воротах. Постріл Яшарі прийшовся в Сіднея, а спроба Путрі виявилася неточною.
15'
Войцеховський задумав тонку передачу, щоб вивести Сухоручка віч-на-віч, але не зміг виконати її належним чином.
13'
Після пропущеного мʼяча Лівий Берег активізувався і, можна сказати, перехопив ігрову ініціативу. До повноцінних гольових моментів це поки не призвело.
8'
Жовта картка
Самар збив Халайлу просто перед межею штрафного майданчика. Пощастило, що це не було розцінено як фол останньої надії.
7'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Дедух переправив мʼяч у власні ворота після подачі з кутового та скидання від гравця ЛНЗ. Не найкращий початок для господарів.
5'
Ейнел на дриблінгу увійшов до штрафного і, нехай слабенько, пробив у дальній кут. Механіву довелося постаратися, щоб перевести мʼяч на кутовий.
4'
ЛНЗ починає першим номером, що було очікувано, враховуючи ігрові стилі команд і їхню філософію.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Лівий Берег розташувався на 14-му місці у таблиці – 10 очок у киян
ЛНЗ йде на 10-му місці у таблиці, маючи в активі 18 очок
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Топалов, Г. Пасіч, Бар, Молло, Авагімян, Олійник, Наумець.
Інфо
Запасні Лівого Берега: Сташков, Фастов, Дударенко, Шаповал, Співаков, Приходько, Галас, Непейпієв, Кобзар.
Інфо
“ЛНЗ”: Кучеренко – Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко – Бойко, Нонікашвілі – Тілль – Яшарі, Халайда, Ейнел.
Інфо
“Лівий Берег”: Механів – Астахов, Якимів, Самар, Сідней – Войцеховський, Дедух, Косовський, І. Когут – М. Когут, Сухоручко.
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Олександр Солов'ян
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 16-го туру УПЛ, в якому Лівий Берег прийме ЛНЗ
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Сельта Сельта 2 Мальорка Мальорка 0 Завершено 22:00 - Вчора Осер Осер 0 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 0 Завершено 22:00 - Вчора Бернлі Бернлі 1 Мідлсбро Мідлсбро 1 Завершено 21:45 - Вчора Аталанта Аталанта 2 Мілан Мілан 1 Завершено 21:30 - Вчора Гурнік Гурнік 2 Лех Лех 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Лівий Берег - ЛНЗ 07.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Лівий Берег (Киев) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Лівий Берег у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Andres Carrasco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - ЛНЗ можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Оболонь - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Верес - 30.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.