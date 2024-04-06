Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Ипсвич Таун - 03.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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