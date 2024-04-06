Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кристал Пелас демонструє дуже невдалий сезон і наразі займає сімнадцяту сходинку турнірної таблиці всього на три очки випереджаючи зону вильоту. На їх рахунку дві перемоги та шість нічиїх. Манчестер Сіті після своєї кризи опустився на четверту сходинку, а відставання від лідера - Ліверпуля, складає дев'ять очок. На рахунку містян вісім перемог та дві нічиї