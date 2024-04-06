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Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 грудня 2024, 17:00 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
1 - 0
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24'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Munoz, Daniel
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester City when Crystal Palace is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 4 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 29-15 in favour of Manchester City.
  • During the last 35 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 7 draws while Manchester City have won 22 times. The goal difference is 74-31 in favour of Manchester City.
  • Crystal Palace's last home win against Manchester City was in 2015.
  • Last season's matches: 2-4 (Crystal Palace at home) and 2-2 (Manchester City at home).
  • Manchester City have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Crystal Palace scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Manchester City scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't won in their last 7 games.
  • Manchester City have lost 5 away matches in a row.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Jean Philippe Mateta is Crystal Palace's top scorer with 4 goals. Erling Haaland has scored 12 times for Manchester City.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 37% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Crystal Palace wins 37% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 62% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Crystal Palace.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Manchester City won 3, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Crystal Palace scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Crystal Palace scores 1.88 goals when playing at home and Manchester City scores 2.43 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Crystal Palace were number 12 in the table with 16 points. Now they are number 17 with 12 points.
  • Crystal Palace have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • In Premier League, Manchester City have lost their last 3 away matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Manchester City.
  • Did you know that Crystal Palace scores 42% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Eberechi Eze has assisted the most goals for Crystal Palace with 2. Bernardo Silva is Manchester City's biggest assister (3).
  • Will Hughes has more yellow cards (6) than any other player at Crystal Palace. Bernardo Silva has collected 4 for Manchester City.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
23
Ігор
16
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Головні події
ГООЛ! Munoz, Daniel
4'
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
    4
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 27
    Трево Чалоба
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Удари повз
2
Кутові
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
22'
Офсайд
Непогана атака Орлів і Езе отримав м'яч в штрафному, переграв суперників і пробив, а після блокування удару пролунав свисток арбітра про фіксацію положення поза грою
20'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після навісу і скидання м'яч опинився в Сарра на лінії штрафного, він пробив, проте відправив м'яч значно вище воріт
20'
Езе прострілив з лівого флангу, але Гвардіол перехопив передачу
18'
Комбінацію створили Де Брюйне і Голанд, але остання передача вийшла невдалою і Чалоба встиг перехопити м'яч
16'
Доволі рівна боротьба на полі. Гості намагаються грати першим номером, а суперники дають їм гідний бій
13'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу Гвардіол виграв верхову боротьбу і пробив, але відправив м'яч повз ворота
12'
Небезпечний момент
Чергова спроба атаки Містян закінчилася ударом Гюндогана, який був заблокований
9'
Небезпечний момент
Ортега ледве не помилився перед власними воротами і не зумів з першої спроби зафіксувати м'яч, але потім допрацював і м'яч опинився в його руках
8'
Невеличка пауза у грі. Гендерсон отримав ушкодження після зіткнення з Голандом і потребує допомоги лікарів
7'
Небезпечний момент
Чудова передача від Де Брюйне на Голанда, той вийшов віч-на-віч з голкіпером, але в падінні пробив прямо у Гендерсона
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Муньйос відкриває рахунок! Г'юз з центра поля побачив партнера і неймовірною передаче розрізав весь захист суперника, Муньйос отримав м'яч, увірвався у штрафний і точним ударом відправив м'яч у сітку! Ортега доторкнувся до м'яча, проте не зумів його зупинити і рахунок стає 1:0 на користь Кристал Пелас
1'
Небезпечний момент
Швидку атаку створили Орли і Матета отримав м'яч у штрафному, але не зумів ані пробити, ані віддати передачу і втратив м'яч
1'
Свисток
Роберт Джонс дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Роберт Джонс
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: O'Райллі, Вілсон-Есбранд, Гріліш, Доку, Едерсон, Карсон, Макеті, Райт, Сімпсон-П'юзі
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Ортега - Гвардіол, Діаш, Вокер - Гюндоган, Льюїс - Нуньєс, Де Брюйне, Сілва, Савіньйо - Голанд
Головний тренер Кристал Пелас: Олівер Гласнер
На лаві запасних: Ворд, Девенні, Дукуре, Камада, Клайн, Нкетіа, Річардс, Тернер, Шлупп
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас (3-4-2-1): Гендерсон - Геї, Лакруа, Чалоба - Мітчелл, Лерма, Г'юз, Муньйос - Езе, Сарр - Матета
Кристал Пелас демонструє дуже невдалий сезон і наразі займає сімнадцяту сходинку турнірної таблиці всього на три очки випереджаючи зону вильоту. На їх рахунку дві перемоги та шість нічиїх. Манчестер Сіті після своєї кризи опустився на четверту сходинку, а відставання від лідера - Ліверпуля, складає дев'ять очок. На рахунку містян вісім перемог та дві нічиї
Матч пройде у Лондоні на стадіоні Селхерст Парк та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Кристал Пелас прийме у гостях Манчестер Сіті
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" 07.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Ипсвич Таун - 03.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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