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Челсі - Ноа онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 07 листопада 2024, 22:00 . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ноа
Ереван
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
31%
Ноа
35%
Прогноз на матч
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Панатінаїкос 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі П
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
35%
Нічия
31%
Ноа
35%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Ноа
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Арбітр матчу з Австрії: Крістіан-Петру Чокірка
Головний тренер Ноах: Руй Мота
На лаві запасних: Аванесян, Дашян, Мендоса, Пенсон, Петросян, Торарінссон, Улад Омар, Пабло, Матеус Айас, Площадний
Інфо
Стартовий склад Ноах (4-3-3): Чончаревич - Амбарцумян, Мурадян, Сілва, Мількович - Сангаре, Манвелян, Етекі - Феррейра, Грегоріо, Чінарі
Головний тренер Челсі: Енцо Мареска
На лаві запасних: Густо, Дьюсбері-Холл, Касадеї, Кукурелья, Мадуеке, Меррік, Рак-Сак'ї, Санчес, Чуквуемека
Інфо
Стартовий склад Челсі (4-1-4-1): Йоргенсен - Вейга, Адарабіойо, Бадьяшиль, Дісасі - Фернандес - Мудрик, Жоау Фелікс, Нкунку, Джордж - Гую
Челсі виграв два попередні матчі і перед початком поточного раунду очолював турнірну таблицю. Ноах один матч виграв і один програв і перед початком туру займав дев'ятнадцяте місце. Для команд ця зустріч стане першою в історії
Матч пройде у Лондоні на Стемфорд Бридж та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу третього раунду Етапу ліг Ліги конференцій, в якому Челсі прийме у гостях Ноах
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Анонс матчу "Челсі" - Ноа 07.11.2024, Ліга конференцій

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноа (Ереван) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 24-26 .

Дата проведення матчу: 07.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Ноа можна подивитися 07.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Ноа, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 03.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ноа (Ереван)
Рік заснування Ноа (Ереван): 2017
Країна: Армения

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Ноа онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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