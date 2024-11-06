Челсі - Ноа онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Ноа (Ереван) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 24-26 .
Дата проведення матчу: 07.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 03.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Ноа (Ереван)
Рік заснування Ноа (Ереван): 2017
Країна: Армения
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