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Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 грудня 2024, 19:30 - Олд Траффорд
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Nottingham Forest is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 6 times, there have been 0 draws while Nottingham Forest have won 1 times. The goal difference is 21-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 15 meetings, Manchester United have won 11 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 42-10 in favour of Manchester United.
  • Nottingham Forest's last away win against Manchester United was in 1994.
  • Last season's matches: 3-2 (Manchester United at home) and 2-1 (Nottingham Forest at home).
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester United haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester United have won 4 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Nottingham Forest in their last 6 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 4 goals. Chris Wood has scored 9 times for Nottingham Forest.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 5. Elliot Anderson is Nottingham Forest's biggest assister (3).
  • A year ago, Nottingham Forest were number 17 in the table with 9 points. Now they are number 6 with 22 points.
  • Manchester United have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Nottingham Forest in 20% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Nottingham Forest wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Manchester United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, Nottingham Forest won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.8 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Nottingham Forest is 0.8.
  • Manchester United scores 2.11 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • A year ago, Manchester United were number 7 in the table with 24 points. Now they are number 11 with 19 points.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Nottingham Forest.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
6
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Ноттінгем Форест
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.12.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 18:30 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
35%
Ноттінгем Форест
35%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест: Селс, Айна, Міленкович, Мурілло, Вільямс, Йейтс, Андерсон, Гіббс-Уайт, Хадсон-Одої, Вуд, Сілва
Інфо
Стартовий склад МЮ: Онана, де Лігт, Мартінес, Дало, Йоро, Фернандеш, Угарте, Гарначо, Майну, Діалло, Хойлунд
Ноттінгем розташувався вище манкуніанців у таблиці - 22 очки та 7-е місце
У МЮ після 14 матчів 19 очок та 13-е місце у таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 19:30, судити гру буде Даррен Інгленд
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 15-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Ноттінгем Форест
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Останні матчі
Завершено 17:15 - Сьогодні Бетіс Бетіс 1 Барселона Барселона 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Сент-Миррен Сент-Миррен 0 Motherwell Motherwell 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Селтік Селтік 3 Гіберніан Гіберніан 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Абердин Абердин 1 St. Johnstone St. Johnstone 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Генк Генк 3 Кортрейк Кортрейк 1

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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест 07.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 28.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 04.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Попередній поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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