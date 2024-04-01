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Рома - Лечче онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 07 грудня 2024, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Лечче
Лечче
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
31%
Лечче
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and US Lecce when AS Roma is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and US Lecce is 3-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 14 times, there have been 1 draws while US Lecce have won 0 times. The goal difference is 41-14 in favour of AS Roma.
  • During the last 29 meetings, AS Roma have won 21 times, there have been 7 draws while US Lecce have won 1 times. The goal difference is 66-25 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-1 (AS Roma at home) and 0-0 (US Lecce at home).
  • AS Roma have a losing streak of 4 matches in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 29% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • AS Roma haven't won in their last 6 games.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to US Lecce in their last 15 encounters.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 7 home matches in Serie A this season.
  • US Lecce haven't scored in 6 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 4 goals. Patrick Dorgu has scored 3 times for US Lecce.
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • AS Roma wins 1st half in 32% of their matches, US Lecce in 22% of their matches.
  • AS Roma wins 32% of halftimes, US Lecce wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When US Lecce leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When US Lecce is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, US Lecce has better performance than AS Roma.
  • US Lecce's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 games against US Lecce (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 3, US Lecce won 0, 2 draws.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 Serie A games against US Lecce.
  • US Lecce have won just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma scores 1.6 goals in a match against US Lecce and US Lecce scores 0.8 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and US Lecce is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and US Lecce is 1.2.
  • AS Roma scores 1.63 goals when playing at home and US Lecce scores 0.57 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • AS Roma's home record this season: 3-0-4.
  • A year ago, AS Roma were number 4 in the table with 24 points. Now they are number 15 with 13 points.
Особисті зустрічі
Рома
4
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Лечче
Чемпіонат Італії 2023/2024
01.04.2024 - 19:00 Лечче 0 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.11.2023 - 19:00 Рома 2 - 1 Завершено Лечче
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.02.2023 - 19:00 Лечче 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.10.2022 - 21:45 Рома 2 - 1 Завершено Лечче
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.12.2024 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Аталанта П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Рома 2 - 3 Завершено Болонья П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 1 - 1 Завершено Рома Н
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Останні матчі - Лечче
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.12.2024 - 21:45 Лечче 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.11.2024 - 21:45 Венеція 0 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.11.2024 - 21:45 Лечче 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.11.2024 - 16:00 Болонья 1 - 0 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.10.2024 - 19:30 Лечче 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
38%
Нічия
31%
Лечче
31%
LIVE
Трансляція матчу Рома - Лечче
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
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Інфо
Як бачимо, Артема Довбика в старті немає.
Інфо
"Рома": 99. Свілар, 23. Манчіні, 15. Хуммельс, 5. Ндіка, 19. Челік, 16. Паредес, 17. Коне, 3. Анхеліньо, 56. Салемакерс, 92. Ель-Шаараві, 21. Дібала
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Вітаємо вас на текстовому онлайні матчу 15-го туру Серії А, «Рома» (15-те місце, 13 очок) приймає «Лечче» (16-й рядок, стільки ж пунктів).
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Останні матчі
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Анонс матчу Рома - Лечче 07.12.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Лечче (Лечче) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою Лечче (Лечче):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лечче та Рома у попередньому футбольному матчі 01.04.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Лечче можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - Лечче, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 02.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Лечче (Лечче)
Рік заснування Лечче (Лечче): 1908
Країна: Италия
Тренер: Лука Готти

Минулий матч команди Лечче був зіграний проти Ювентус - 01.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Лечче онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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