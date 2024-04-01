Рома - Лечче онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Лечче 07.12.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Лечче (Лечче) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 07.12.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою Лечче (Лечче):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лечче та Рома у попередньому футбольному матчі 01.04.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Аталанта" - 02.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Лечче (Лечче)

Рік заснування Лечче (Лечче): 1908

Країна: Италия

Тренер: Лука Готти



Минулий матч команди Лечче був зіграний проти Ювентус - 01.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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