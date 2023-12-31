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Фулгем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 грудня 2024, 16:00 - Крейвен Коттедж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
Цікаві факти
  • During the last 17 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 4 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 12 times. The goal difference is 36-12 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 34 meetings, Fulham FC have won 4 times, there have been 7 draws while Arsenal FC have won 23 times. The goal difference is 74-27 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 2-1 (Fulham FC at home) and 2-2 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that Fulham FC scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Arsenal FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Fulham FC haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 36% of their matches, Arsenal FC in 52% of their matches.
  • Fulham FC wins 36% of halftimes, Arsenal FC wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Fulham FC.
  • On their last meeting Fulham FC won by 1 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Fulham FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 1, Arsenal FC won 2, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Fulham FC scores 1.2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.8 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Arsenal FC is 1.2.
  • Fulham FC scores 1.52 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Sasa Lukic has more yellow cards (5) than any other player at Fulham FC. Gabriel Jesus has collected 4 for Arsenal FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 14 in the table with 15 points. Now they are number 6 with 22 points.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Fulham FC scores 28% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Did you know that Fulham FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Antonee Robinson has assisted the most goals for Fulham FC with 4. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (10).
Особисті зустрічі
Фулгем
2
Перемог
14
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 21:30 Фулгем 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 4 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.11.2024 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 5 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Спортинг 1 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
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Хто переможе?
12 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
LIVE
Трансляція матчу Фулгем - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
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Інфо
Арбітр матчу: Кріс Кавана
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Габріел Жезус, Льюїс-Скеллі, Мартінеллі, Меріно, Нванері, Нету, Стерлінг, Тірні, Хевен
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Тімбер, Ківьор, Саліба, Парті - Райс, Жоржинью, Едегор - Троссард, Гаверц, Сака
Головний тренер Фулгему: Марку да Сілва
На лаві запасних: Бенда, Вілсон, Годо, Кастань, Куенка, Кінг, Перейра, Родрігу Муніз, Сессеньйон
Інфо
Стартовий склад Фулгему (4-2-3-1): Лено - Робінсон, Бессі, Діоп, Тете - Берге, Лукич - Траоре, Сміт-Роу, Івобі - Хіменес
В попередніх чотирнадцяти поєдинках Фулгем завоював шість перемог і чотири рази зіграв внічию. Напередодні матчу команда йде на дев'ятій сходинці турнірної таблиці з відставанням від лідера у тринадцять очок і в трьох балах від зони єврокубків. На рахунку Арсенала вісім перемог та чотири нічиї, і наразі вони ділять другу сходинку з Челсі поступаючись за додатковими показниками. Відставання від Ліверпуля складає сім очок
Матч пройде у Лондоні на Крейвен Коттедж та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Фулгем прийме у гостях Арсенал
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Останні матчі
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Анонс матчу Фулгем - Арсенал 08.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 08.12.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Фулгем, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 31.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - Арсенал можна подивитися 08.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Попередній поєдинок команди Фулгем був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 05.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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