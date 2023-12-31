Фулгем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - Арсенал 08.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 08.12.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Фулгем, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 31.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - Арсенал можна подивитися 08.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Попередній поєдинок команди Фулгем був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 05.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.