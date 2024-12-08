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Ипсвич Таун - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 грудня 2024, 16:00 - Портмэн Роад Стэдиум
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Ипсвич Таун
1 - 1
Матч завершено
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
12' Delap, Liam 16' Szmodics, Sammie 21' Chaplin, Conor
63' Kluivert, Justin Вийшов: Ouattara, Dango 63' Smith, Adam Вийшов: Unal, Enes 74' Tavernier, Marcus Вийшов: Девід Брукс 74' Evanilson Вийшов: Billing, Philip 80' Szmodics, Sammie Вийшов: Clarke, Harry 81' Delap, Liam Вийшов: Al-Hamadi, Ali 86' Christie, Ryan Вийшов: Hill, James
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
32%
Нічия
27%
Борнмут
41%
Цікаві факти
  • Did you know that Ipswich Town scores 31% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Ipswich Town have played 7 home matches in a row without winning.
  • Ipswich Town haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town's home record this season: 0-4-3.
  • Liam Delap is Ipswich Town's top scorer with 6 goals. Justin Kluivert has scored 5 times for AFC Bournemouth.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 15 in the table with 13 points. Now they are number 9 with 21 points.
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Ipswich Town wins 1st half in 27% of their matches, AFC Bournemouth in 31% of their matches.
  • Ipswich Town wins 27% of halftimes, AFC Bournemouth wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Ipswich Town leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Ipswich Town.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • In the last 4 meetings Ipswich Town won 0, AFC Bournemouth won 0, 4 draws.
  • Ipswich Town scores 1.5 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.5 goals against Ipswich Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ipswich Town and AFC Bournemouth is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ipswich Town and AFC Bournemouth is 1.
  • Ipswich Town scores 1.61 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Ipswich Town has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Leif Davis has assisted the most goals for Ipswich Town with 2. Marcus Tavernier is AFC Bournemouth's biggest assister (4).
Особисті зустрічі
Ипсвич Таун
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 18:30 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Борнмут П
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Головні події
86'
Christie, Ryan
Вийшов: Hill, James
Delap, Liam
Вийшов: Al-Hamadi, Ali
81'
Szmodics, Sammie
Вийшов: Clarke, Harry
80'
74'
Tavernier, Marcus
Вийшов: Девід Брукс
74'
Evanilson
Вийшов: Billing, Philip
63'
Kluivert, Justin
Вийшов: Ouattara, Dango
63'
Smith, Adam
Вийшов: Unal, Enes
ГООЛ! Chaplin, Conor
21'
Szmodics, Sammie
16'
Delap, Liam
12'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
32%
Нічия
27%
Борнмут
41%
Склади команд
1
Muric, Arijanet
3
Davis, Leif
15
Burgess, Cameron
26
O'Shea, Dara
18
Johnson, Ben
14
Taylor, Jack
5
Morsy, Sam
23
Szmodics, Sammie
10
Chaplin, Conor
20
Hutchinson, Omari
19
Delap, Liam
13
Кепа Аррiзабалага
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
2
Huijsen, Dean
3
Kerkez, Milos
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Evanilson
Стартовий склад
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
    81 12
  • 23
    Szmodics, Sammie
    Півзахисник
    80 16
  • 10
    Chaplin, Conor
    21
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 14
    Taylor, Jack
    Півзахисник
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 3
    Davis, Leif
    Захисник
  • 15
    Burgess, Cameron
    Захисник
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 18
    Johnson, Ben
    Півзахисник
  • 1
    Muric, Arijanet
    Воротар
  • 9
    Evanilson
    74
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    63
  • 16
    Tavernier, Marcus
    74
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
    86
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
    63
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 2
    Huijsen, Dean
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • McKenna, Kieran
  • Андони Ираола
Статистика матчу
6
Удари повз
7
6
Блоковано ударів
5
6
Кутові
11
2
ЖК
11
Штрафні
7
7
Фоли
11
43%
Володіння м'ячем
57%
5
Удари в отвір
4
3
Сейви
4
Трансляція
90+7'
Інфо
Гол зараховано!
90+6'
Міг бути офсайд у Уаттара.
90+5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Біллінг зіграв до правого флангу штрафного на Семеньйо, після чого відкрився під пас назад, прострілив у центр, Брукс пробив у воротаря в дотик, а Уаттара добив відскок у порожні.
90+3'
Борнмут у позиційній атаці на чужій половині.
90+1'
Заміна
Замість Гатчінсона дограватиме Бернс.
90+1'
Заміна
Тейлора замінили на Каюсте.
90'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 6 хв.
90'
Жовта картка
Брукс руками хапав Аль-Хамаді на лівому фланзі атаки.
87'
Гоооол!!!
ГОЛ! Просто безглуздий вихід Мурича на правий фланг штрафного під час закидання Керкеза на Уаттара, після чого суперник перекинув м'яч на дальню, а Унал заштовхав його в сітку головою.
86'
Заміна
Гілл гратиме замість Крісті.
85'
Фол Семеньйо на правому фланзі оборони проти Аль-Хамаді.
82'
Небезпечний момент
М'яч довго стрибав у центрі штрафного Борнмута, після чого Чаплін його забрав і пробив поруч із правою стійкою.
81'
Заміна
Кларк з'явився замість Шмодікса.
80'
Заміна
Аль-Хамаді вийшов замість Делапа.
78'
Удар від Семеньйо з лівого флангу штрафного був заблокований.
74'
Заміна
Біллінг гратиме замість Еванілсона.
74'
Заміна
Таверньєра замінили на Брукса.
71'
Небезпечний момент
Удар від Шмодікса від входу до правого флангу штрафного парирував Кепа.
70'
Небезпечний момент
Кутовий на правому фланзі розіграли під дальній удар Крісті, але той закрутив м'яч до рук воротаря.
69'
Еванілсон зіграв на Таверньєра до правого флангу штрафного, але простріл того блокували на кутовий.
67'
Небезпечний момент
Унал завершив головою подачу з лівого флангу за спиною в Берджесса, але пробив над воротами.
66'
У центрі поля намагається зачепитись за м'яч Борнмут.
64'
Одразу фол Тейлора в центральному колі проти Унала.
63'
Заміна
Клюйверт вийшов замість Уаттара.
63'
Заміна
Унал вийшов замість Сміта.
60'
Якісь проблеми в Джонсона.
58'
Семеньйо низом здалеку з лівого флангу пробив до рук воротаря.
56'
Простріл Еванілсона та добивання Клюйверта на лівому фланзі штрафного були заблоковані.
55'
Забарний знову з'їв Делапа на правому фланзі оборони.
53'
Борнмут під тиском тримає м'яч на власній половині.
51'
Забарний підкатом зупинив просування Делапа з м'ячем до лівого флангу штрафного.
50'
Семеньйо випустив за лицьову м'яч під час просування лівим флангом атаки.
48'
Простріл Таверньєра з правого флангу блокували на кутовий.
46'
Простріл Кука з лівого флангу пішов за лицьову.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Непогано поборолись у першій половині, Забарний носиться без передиху. Але Борнмут уже пропустив, хоча й у відповідь створив достатньо, але забивати якось не квапиться. Іпсвіч контролює хід подій.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Блокували передачу Таверньєра з правого флангу до штрафного на Еванілсона.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
43'
Іпсвіч виключно відбивається низьким блоком на завершення тайму.
41'
Контроль м'яча від Борнмута на чужій половині.
39'
Морсі перевів на кутовий простріл Керкеза з лівого флангу.
37'
Подачу з лівого флангу від Клюйверта захисники перевели на дальній кутовий.
35'
Небезпечний момент
У підкаті в центрі штрафного Берджесс завадив Клюйверту завершити ударом ривок від центральної лінії.
33'
Забарний зупинив ще на чужій половині ривок Девіса лівим флангом, після чого пішов подавати до штрафного, але суперники блокували.
31'
Небезпечний момент
Шмодікс виконав дальній удар із лівого флангу, але закрутив м'яч точно до рук Кепи.
29'
Жовта картка
Іраола договорився.
27'
Небезпечний момент
Штанга! Клюйверт упав у боротьбі в центрі штрафного, після чого з відскоку праворуч пробивав Таверньєр, але влучив у дальню стійку.
26'
Небезпечний момент
Фол Делапа проти Кепи під час подачі кутового з лівого флангу на дальню, яку завершив головою Берджесс.
25'
Небезпечний момент
Тейлор перехопив пас Клюйверта на правий фланг із власного штрафного, після чого пробив у захисника, відскок від якого з ближнього кута витягнув Кепа.
23'
Фол проти Морсі в центрі поля від Кука.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чаплін отримав передачу до лівого флангу штрафного від Берджесса й перевів м'яч у дотик у дальній кут.
20'
Гатчінсон піймав у пів колі перед штрафним подачу з лівого флангу, але запустив м'яч на трибуни.
19'
Небезпечний момент
Берджесс головою в центрі штрафного замикав подачу з правого флангу, але спрямував м'яч над воротами.
17'
Жовта картка
Шмодікс отримав відкладену картку за підкат проти Сміта в центральному колі.
16'
Простріл Девіса з лівого флангу штрафного на кутовий блокував Забарний.
14'
Небезпечний момент
Простріл Чапліна з правого флангу Забарний у центрі штрафного ледь не підрізав у власні ворота, але м'яч полетів повз дальню стійку.
12'
Жовта картка
Делап тупо врізав по ногах Забарному на центральній лінії.
10'
Контроль м'яча від Іпсвіча на власній половині.
8'
Небезпечний момент
Керкез робив простріл із лівого флангу штрафного на дальню з передачі Семеньйо, але Таверньєр просто пропустив м'яч поміж ніг.
5'
Борнмут намагається вперше підтиснути в атаці суперників.
3'
Небезпечний момент
Девіс подав із правого флангу на дальню, де Делап головою пробивав у правий кут, але трохи не влучив.
1'
Відмашка Клюйверта проти Морсі в центральному колі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Денніс, Траверс, Брукс, Уаттара, Гілл, Унал, Біллінг, Ааронс, Кінсі.
Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Гейсен, Керкез — Кук, Крісті — Таверньєр, Клюйверт, Семеньйо — Еванілсон.
Запасні: Волтон, Г. Кларк, Таунсенд, Філліпс, Каюсте, Бернс, Броудгед, Дж. Кларк, Аль-Хамаді.
Іпсвіч: Мурич — Джонсон, О'Ши, Берджесс, Девіс — Морсі, Тейлор — Гатчінсон, Чаплін, Шмодікс — Делап.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Борнмут іде десятим із 6 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 21 очко.
Інфо
Іпсвіч іде вісімнадцятим із 1 перемогою, 6 нічиїми та 7 поразками — 9 очок.
Майкл Сейлсбері (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Портмен Роуд (Іпсвіч, Англія) зіграють Іпсвіч та Борнмут.
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Анонс матчу Ипсвич Таун - "Борнмут" 08.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ипсвич Таун та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 08.12.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ипсвич Таун та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ипсвич Таун та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 08.12.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Борнмут" можна подивитися 08.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун

Попередній матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Борнмут" - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Ипсвич Таун - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ипсвич Таун - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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