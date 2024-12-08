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Тоттенхем - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 грудня 2024, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
28%
Нічия
28%
Челсі
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Chelsea FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Chelsea FC is 0-2. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 8 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 16 times. The goal difference is 57-39 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 74 meetings, Tottenham Hotspur have won 9 times, there have been 24 draws while Chelsea FC have won 41 times. The goal difference is 138-71 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Tottenham Hotspur (2-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Chelsea FC scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Son Heung-min has assisted the most goals for Tottenham Hotspur with 4. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (6).
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 19 points. Now they are number 2 with 28 points.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 35% of their matches, Chelsea FC in 42% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 35% of halftimes, Chelsea FC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Chelsea FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Chelsea FC is 0.8.
  • Tottenham Hotspur scores 2.07 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.88 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Chelsea FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Brennan Johnson is Tottenham Hotspur's top scorer with 6 goals. Cole Palmer has scored 9 times for Chelsea FC.
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 5 in the table with 27 points. Now they are number 10 with 20 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
6
Перемог
33
Ігор
18
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Саутгемптон 1 - 5 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:35 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Гайденгайм 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 14:30 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
28%
Нічия
28%
Челсі
44%
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Дісасі, Гюсто, Вейга, Дьюзбері-Голл, Мадуеке, Феліш, Нкунку.
Челсі: Санчес — Кайседо, Колвілл, Бадьяшиль, Кукурелья — Лавіа, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон.
Запасні: Остін, Спенс, Дрегушін, Регілон, Грей, Бергвалль, Меддісон, Вернер, Ланкшир.
Тоттенгем: Форстер — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума — Джонсон, Кулусевські, Сон — Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Челсі йде другим із 8 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 28 очок.
Інфо
Тоттенгем іде одинадцятим із 6 перемогами, 2 нічиїми та 6 поразками — 20 очок.
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонські Тоттенгем та Челсі.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Челсі" 08.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 08.12.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 02.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Челсі" можна подивитися 08.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Борнмут" - 05.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Саутгемптон" - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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