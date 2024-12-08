Тоттенхем - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Челсі" 08.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 08.12.2024

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 02.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Борнмут" - 05.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Саутгемптон" - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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