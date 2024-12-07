Жирона - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Жирона у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Логроньєс - 04.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній матч команди Реал був зіграний проти Атлетік - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.
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