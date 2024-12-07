Жирона - Реал онлайн трансляція матчу

Напередодні поєдинку Жирона йде восьмою в турнірній таблиці. На рахунку каталонців шість перемог та чотири нічиї, а відставання від лідера - Барселони, складає шістнадцять очок, а до зони єврокубків - два. Реал Мадрид наразі другий з відставанням від Блауграни в п'ять очок, але у Лос Бланкос два матчі в запасі. На рахунку мадридців десять перемог та три нічиї