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Жирона - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 07 грудня 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
39'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
32%
Нічия
29%
Реал
39%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 2 times, there have been 0 draws while Real Madrid have won 3 times. The goal difference is 13-8 in favour of Real Madrid.
  • During the last 10 meetings, Girona FC have won 3 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 6 times. The goal difference is 29-16 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Girona FC (4-0 at home and 3-0 away).
  • Girona FC have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Real Madrid scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • Girona FC have won 3 home matches in a row.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 3-3-0.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 4 goals. Vinicius Junior has scored 8 times for Real Madrid.
  • Bryan Gil has assisted the most goals for Girona FC with 3. Vinicius Junior is Real Madrid's biggest assister (5).
  • Yangel Herrera has more yellow cards (4) than any other player at Girona FC. Vinicius Junior has collected 4 for Real Madrid.
  • Girona FC wins 1st half in 41% of their matches, Real Madrid in 38% of their matches.
  • Girona FC wins 41% of halftimes, Real Madrid wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 4 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Girona FC.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, Real Madrid won 2, 1 draws.
  • Girona FC scores 1.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Real Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Real Madrid is 1.6.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Girona FC scores 2.61 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 2 in the table with 38 points. Now they are number 8 with 22 points.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Madrid.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
10
Ігор
6
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Кубок Іспанії 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Логроньєс 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 15:00 Вільярреал 2 - 2 Завершено Жирона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 19:45 Штурм 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Жирона 4 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 19:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.11.2024 - 15:00 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Реал 1 - 3 Завершено Мілан П
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Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
32%
Нічия
29%
Реал
39%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
18
Krejci, Ladislav
5
Lopez, David
4
Arnau, Martinez
14
Оріоль Ромеу
23
Martin, Ivan
20
Bryan Gil
6
Van De Beek, Donny
10
Asprilla, Yaser
19
Miovski, Bojan
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Tchouameni, Aurelien
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
8
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
15
Guler, Arda
5
Bellingham, Jude
21
Diaz, Brahim
9
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 19
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 5
    Lopez, David
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Удари повз
1
57%
Володіння м'ячем
43%
2
Кутові
1
Блоковано ударів
2
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Беллінгем відкриває рахунок!
34'
Небезпечний момент
Ромеу помилився перед власним штрафним, Беллінгем підхопив м'яч і відкотив під удар Діасу у півколо, той вгатив і Гассаніга в неймовірному стрибку відбив м'яч
30'
Інфо
Жиронці вже п'ять разів пробили по воротах суперника, в той час як мадридці лише двічі. В той же час ще жодна з команд не влучила у площину воріт
29'
Небезпечний момент
Ван де Бек отримав м'яч у штрафному і поки суперники чекали простріл він пробив і м'яч зачепивши поперечину полетів за межі поля
27'
Гассаніга познущався з Мбаппе розхитавши його фінтами перед власними воротами
25'
Чуамені пробив з лінії штрафного, але влучив у суперника
22'
Небезпечний момент
Рюдігер послизнувся і втратив м'яч на власній половині поля, після чого Аспрілья підхопив м'яч і пробив з-за меж штрафного, але відправив його вище воріт
21'
Небезпечний момент
Ван де Бек виконав чудовий простріл з правого флангу, але Міовскі зовсім трішки не встиг за м'ячем
20'
Кутовий
Ще один кутовий виконали каталонці і після навісу на ближню стійку Беллінгем вибив м'яч у бік центра поля
18'
Рюдігер пробив з доволі дальньої дистанції, але відправив м'яч над воротами
16'
Боротьба перейшла в центр поля і колективи почергово контролюють м'яч
13'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу і вибивання м'яча суперниками той прилетів до Хіля за межі карного майданчику, звідки Браян пробив, але відправив м'яч повз ворота
11'
Аспрілья пробив з лінії штрафного, проте виконав це не надто вдало і м'яч полетів за межі поля
9'
Мадридці декілька раз намагалися вийти в атаку, але втрачали матч на підступах до карного майданчику
6'
Дуже активно Жироністас розпочали поєдинок і контролюють ініціативу тримаючи м'яч на полі суперника
4'
Гутьєррес виконав простріл з правого флангу, Хіль стояв перед воротами і м'яч прилетів йому в ноги, але той не зумів його обробити і випустив за межі поля
2'
Аспрілья виконав навіс з правого флангу, але ніхто з партнерів не зумів наздогнати м'яч
1'
Свисток
Хесус Хіль Мансано дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Хесус Хіль Мансано
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Асенсіо, Вальєхо, Гарсія, Ендрік, Лунін, Местре, Себальйос, Янез
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-4-2): Куртуа - Менді, Рюдігер, Чуамені, Васкес - Беллінгем, Модрич, Вальверде, Гюлер - Мбаппе, Діас
Головний тренер Жирони: Мічел
На лаві запасних: Селві, Блінд, Данжума, Лопес, Місехой, Порту, Руїс, Стуані, Франсес, Хастін, Хуан Карлос, Хуанпе
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-3-3): Гассаніга - Гутьєррес, Крейчі, Лопес, Мартінес - ван де Бек, Ромеу, Мартін - Хіль, Міовскі, Аспрілья
Напередодні поєдинку Жирона йде восьмою в турнірній таблиці. На рахунку каталонців шість перемог та чотири нічиї, а відставання від лідера - Барселони, складає шістнадцять очок, а до зони єврокубків - два. Реал Мадрид наразі другий з відставанням від Блауграни в п'ять очок, але у Лос Бланкос два матчі в запасі. На рахунку мадридців десять перемог та три нічиї
Матч пройде у Жироні на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона прийме у гостях Реал Мадрид
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Анонс матчу Жирона - Реал 07.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Жирона у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Реал можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній поєдинок команди Жирона був зіграний проти Логроньєс - 04.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Атлетік - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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