Бетіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бетіс - "Барселона" 07.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 07.12.2024

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Попередній поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 03.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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