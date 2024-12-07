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Бетіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 07 грудня 2024, 17:15 - Бенито Вильямарин . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
0 - 0
Оновити
9'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
33%
Нічия
33%
Барселона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona when Real Betis Seville is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and FC Barcelona is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 6 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 16 times. The goal difference is 66-38 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 57 meetings, Real Betis Seville have won 10 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 37 times. The goal difference is 156-71 in favour of FC Barcelona.
  • Real Betis Seville's last home win against FC Barcelona was in 2011.
  • Last season FC Barcelona won both games against Real Betis Seville (5-0 at home and 4-2 away).
  • Did you know that Real Betis Seville scores 31% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Real Betis Seville haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Real Betis Seville haven't won any of their last 6 games against FC Barcelona.
  • Real Betis Seville haven't scored in 0 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Giovani Lo Celso is Real Betis Seville's top scorer with 5 goals. Robert Lewandowski has scored 15 times for FC Barcelona.
  • Assane Diao has assisted the most goals for Real Betis Seville with 2. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (8).
  • Romain Perraud has more yellow cards (4) than any other player at Real Betis Seville. Inigo Martinez has collected 3 for FC Barcelona.
  • Real Betis Seville have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Real Betis Seville have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 33% of their matches, FC Barcelona in 49% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 33% of halftimes, FC Barcelona wins 49%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, Real Betis Seville has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Real Betis Seville scores 1 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 3.4 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and FC Barcelona is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Real Betis Seville scores 1.5 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.38 goals when playing away (on average).
  • Real Betis Seville have lost 3 matches in a row.
  • Real Betis Seville haven't won in their last 4 games.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Betis Seville.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
2
Перемог
25
Ігор
21
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 19:30 Бетіс 2 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.09.2023 - 22:05 Барселона 5 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 15:00 Валенсія 4 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 15:00 Бетіс 2 - 2 Завершено Сельта Н
Ліга конференцій 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Бетіс 2 - 1 Завершено Цельє В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 22:00 Атлетік 1 - 1 Завершено Бетіс Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.12.2024 - 20:00 Мальорка 1 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.11.2024 - 15:00 Барселона 1 - 2 Завершено Лас-Пальмас П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Брест В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Барселона П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
33%
Нічия
33%
Барселона
33%
Склади команд
1
Руї Сілва
15
Perraud, Romain
3
Дiего Льоренте
5
Марк Бартра
23
Юссуф Сабалі
46
Flores, Mateo
20
Lo Celso, Giovani
16
Altimira, Sergi
10
Ezzalzouli, Abde
8
Roque, Vitor
9
Avila, Chimy
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
8
Pedri
17
Casado, Marc
20
Olmo, Dani
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
Стартовий склад
  • 10
    Ezzalzouli, Abde
    Півзахисник
  • 8
    Roque, Vitor
    Форвард
  • 9
    Avila, Chimy
  • 46
    Flores, Mateo
    Півзахисник
  • 20
    Lo Celso, Giovani
    Півзахисник
  • 16
    Altimira, Sergi
    Півзахисник
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
  • 3
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 5
    Марк Бартра
    Захисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 1
    Руї Сілва
    Воротар
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мануэль Пеллегрини
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
4
Кутові
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Бетіс - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
3'
Небезпечний момент
І одразу ще один неймовірний момент втрачають господарі! Ез Абде вискочив сам на сам ледь не з центра поля, але не зміг переграти Пенью. Кіпер Барси повністю прочитав наміри суперника.
2'
Небезпечний момент
Рафінья виносить мʼяч із лінії після удару Льоренте головою! Ось так перший кутовий міг закінчитися голом.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Муніс Руїс.
Запасні: Адріан (в), Вьєтес (в), Бакамбу, Гірао, Діао, Лосада, Натан, Родрігес, Хесус, Руїбаль, Хуанмі, Іско.
Інфо
Стартовий склад Бетіса: Сілва — Перро, Льоренте, Бартра (к), Сабалі — Флорес, Ло Чельсо, Альтіміра — Еззальзулі, Роке, Авіла. Головний тренер — Мануель Пеллегріні.
Запасні: Астралага (в), Щенсний (в), Віктор, Гаві, Ерік, де Йонг, Домінгес, Фермін, Мартін, Торре, Торрес, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Педрі, Касадо — Рафінья (к), Ольмо, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 16-го туру Ла Ліги Бетіс – Барселона.
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Останні матчі
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Анонс матчу Бетіс - "Барселона" 07.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Бетіс (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Бетіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - "Барселона" можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Попередній поєдинок команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Мальорка - 03.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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