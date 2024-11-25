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Зоря - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 грудня 2024, 18:00 - Славутич-Арена
Головний суддя: Kogut, Oleg
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 1
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43'
Карпати
Львов
Хід матчу
20' Polegenko, Pavlo
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
23%
Нічия
37%
Карпати
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and Karpaty Lviv when FC Zorya Lugansk is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 8 times, there have been 3 draws while Karpaty Lviv have won 2 times. The goal difference is 23-12 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 28 meetings, FC Zorya Lugansk have won 12 times, there have been 8 draws while Karpaty Lviv have won 8 times. The goal difference is 37-34 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Karpaty Lviv's last away win against FC Zorya Lugansk was in 2010.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Karpaty Lviv haven't won any of their last 5 games against FC Zorya Lugansk.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to Karpaty Lviv in their last 9 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 39% of their matches, Karpaty Lviv in 46% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 39% of halftimes, Karpaty Lviv wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against Karpaty Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 5, Karpaty Lviv won 0, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.6 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 0.2 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and Karpaty Lviv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and Karpaty Lviv is 0.4.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.23 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.83 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 14 in the table with 10 points. Now they are number 10 with 16 points.
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь В
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Головні події
20'
Polegenko, Pavlo ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
23%
Нічия
37%
Карпати
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
  • 26
    Kostenko, Yan
    Півзахисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 47
    Pedroso, Jean
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 28
    Polegenko, Pavlo
    Захисник
    20
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Младен Бартулович
  • Владислав Лупашко
Статистика матчу
2
ЖК
Трансляція
40'
Жовта картка
35'
Небезпечний момент
31'
Зоря непогано виглядає в атаці, мабуть, не гірше за суперника. Однак луганцям щоразу не вистачає якісного останнього акорду.
27'
Небезпечний момент
Яцик розігнав атаку, обігрався з Горбачем і сам же завершив цей випад небезпечним ударом з лінії карного. Мʼяч пройшов поруч зі стійкою.
24'
Небезпечний момент
Невес мав забивати! Ніхто не заважав йому пробивати з меж штрафного майданчика у праву девʼятку. Бразилець не виконав.
20'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Полегенько ударом по центру переграв Сапутіна.
19'
Небезпечний момент
Костенко заробив пенальті для Карпат! От вам і Слесар в захисті. Ані натяку на гру у мʼяч, просто вдарив суперника по нозі. Тронтель доступний, а захисника грає вінгер. Цей пенальті скоріше на совісті Бартуловича.
17'
Мʼяч після дальнього удару Бруніньйо зачепив одного із захисників та опустився до рук Сапутіну.
10'
Яцик розібрався на дриблінгу з кількома захисниками, як він це вміє, але один із оборонців таки встиг заблокувати його удар з лінії штрафного.
9'
Небезпечний момент
Очеретько вийшов віч-на-віч після жахливого привозу Дришлюка, але не зміг переграти Сапутіна. Виправив помилку партнера голкіпер Зорі.
5'
Башич зрізав мʼяч у площину власних воріт після спроби прострілу від Очеретька. Сапутін був готовий.
3'
Захисник Карпат перехопив простріл Мічина з правого флангу. Атака продовжилася, удар Горбача також був заблокований.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олег Когут.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Тронтель, Нваезе, Кораблін, Гусєв, Ескінья, Хахльов, Кирюханцев, Супряга, Василець, Задорожний.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Башич, Джордан, Дришлюк — Жуніньйо, Яцик, Мічин, Слесар — Горбач, Будківський (к), Вакула. Головний тренер — Младен Бартулович.
Запасні: Кінарейкін, Адамюк, Підлепенець, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Шах, Занетті, Саків.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін — Мірошніченко (к), Педрозо, Бабогло, Полегенько — Альварес — Костенко, Бруніньйо, Чачуа, Очеретько — Невес. Головний тренер — Владислав Лупашко.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 15-го туру УПЛ Зоря – Карпати.
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Анонс матчу Зоря - Карпати 02.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 02.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Полісся - 25.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Колос - 22.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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