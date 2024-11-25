Зоря - Карпати онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Зоря (Луганск) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 02.12.2024
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Полісся - 25.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Колос - 22.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
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