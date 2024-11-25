Зоря - Карпати онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Костенко заробив пенальті для Карпат! От вам і Слесар в захисті. Ані натяку на гру у мʼяч, просто вдарив суперника по нозі. Тронтель доступний, а захисника грає вінгер. Цей пенальті скоріше на совісті Бартуловича.