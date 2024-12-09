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Аталанта - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 10 грудня 2024, 22:00 - Gewiss Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
37%
Нічия
33%
Реал
30%
Цікаві факти
  • Did you know that Atalanta BC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Atalanta BC have a winning streak of 9 matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 14 games.
  • Atalanta BC have won 4 home matches in a row.
  • Atalanta BC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Atalanta BC haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Atalanta BC have not scored a goal so far this season.
  • When playing at home, Atalanta BC have not conceded a goal so far this season.
  • When playing away, Real Madrid have not scored a goal so far this season.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 48% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • Atalanta BC wins 48% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Atalanta BC has better performance than Real Madrid.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 3 games against Atalanta BC (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Atalanta BC won 0, Real Madrid won 3, 0 draws.
  • Atalanta BC scores 0.33 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and Real Madrid is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and Real Madrid is 0.33.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Atalanta BC scores 2.39 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.72 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Аталанта
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Реал
Суперкубок УЕФА 2024
14.08.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.12.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.12.2024 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Аталанта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Янг Бойз 1 - 6 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.11.2024 - 21:45 Parma 1 - 3 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 13:30 Аталанта 2 - 1 Завершено Удінезе В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.11.2024 - 15:00 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
37%
Нічия
33%
Реал
30%
LIVE
Трансляція матчу "Аталанта" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Шимон Марчиньяк (Польща).
Запасні: Патрісіу (в), Россі (в), Брешіаніні, Годфрі, Дзаньйоло, Дзаппакоста, Коссуну, Палестра, Ретегі, Самарджич, Толой.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Карнесеккі — Колашинац, Гін, Дьїмсіті — Руджері, Едерсон, де Рон (к), Белланова — Пашалич — Лукман, де Кетеларе. Головний тренер — Джан Пʼєро Гасперіні.
Запасні: Лунін (в), Местре (в), Юсі, Андрес, Асенсіо, Вальєхо, Гюлер, Ендрік, Модрич, Родріго.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Васкес (к) — Беллінгем, Вальверде, Себальос, Діас — Вінісіус, Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду Ліги чемпіонів між Аталантою і Реалом.
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Анонс матчу "Аталанта" - Реал 10.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 10.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Аталанта" (Бергамо) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 14.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Реал можна подивитися 10.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти "Мілан" - 06.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Жирона - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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