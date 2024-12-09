Аталанта - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Реал 10.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 10.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Аталанта" (Бергамо) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 14.08.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Реал можна подивитися 10.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти "Мілан" - 06.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти Жирона - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.