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Шахтар - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 10 грудня 2024, 22:00 - Фельтинс-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Баварія
Мюнхен
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Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
22%
Баварія
34%
Цікаві факти
  • Did you know that Bayern Munich scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Oleksandr Zubkov is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 2 goals. Harry Kane has scored 5 times for Bayern Munich.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 50% of their matches, Bayern Munich in 51% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 50% of halftimes, Bayern Munich wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 7 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.48 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.76 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Шахтар
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
11.03.2015 - 21:45 Баварія 7 - 0 Завершено Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
17.02.2015 - 21:45 Шахтар 0 - 0 Завершено Баварія
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
07.12.2024 - 16:30 Баварія 4 - 2 Завершено Гайденгайм В
Кубок Німеччини 2024/2025
03.12.2024 - 21:45 Баварія 0 - 1 Завершено Байєр П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Баварія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.11.2024 - 21:30 Баварія 3 - 0 Завершено Аугсбург В
Показати більше
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
22%
Баварія
34%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - "Баварія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Шмітт, Кланац, Даєр, Ібрагімович, Бої, Іранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну.
Баварія: Перец — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Геррейру — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Сане — Мюллер.
Запасні: Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Азарові, Вінісіус, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Грам, Матвієнко — Бондаренко, Марлон, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.
Інфо
Баварія до цього розгромила Динамо Загреб (9:2), програла Астон Віллі (0:1) та Барселоні (1:4) й виграла у Бенфіки та ПСЖ (по 1:0).
Інфо
Шахтар до цього зіграв унічию з Болоньєю (0:0), програв Аталанті (0:3) та Арсеналу (0:1), виграв у Янг Бойз (2:1) та поступився ПСВ (2:3).
Халіл Мелер (Туреччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен, Німеччина) зіграють донецький Шахтар та мюнхенська Баварія.
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Анонс матчу Шахтар - "Баварія" 10.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 10.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Шахтар у попередньому футбольному матчі 11.03.2015 закінчилось з наступним результатом: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - "Баварія" можна подивитися 10.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 05.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти "Гайденгайм" - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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