Шахтар - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - "Баварія" 10.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 10.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Шахтар (Донецк) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та Шахтар у попередньому футбольному матчі 11.03.2015 закінчилось з наступним результатом: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 05.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти "Гайденгайм" - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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