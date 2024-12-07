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Жирона - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 10 грудня 2024, 19:45 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
28%
Нічия
24%
Ліверпуль
48%
Цікаві факти
  • Liverpool FC have a winning streak of 5 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Girona FC have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 17 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 12 away matches.
  • Arnaut Danjuma has assisted the most goals for Girona FC with 2. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (4).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 40% of their matches, Liverpool FC in 50% of their matches.
  • Girona FC wins 40% of halftimes, Liverpool FC wins 50%.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Girona FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC scores 2.61 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.21 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Логроньєс 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 15:00 Вільярреал 2 - 2 Завершено Жирона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 19:45 Штурм 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Жирона 4 - 1 Завершено Еспаньол В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
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Новини команд
Жирона – Ліверпуль. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Чемпіонів 10.12.2024 в 16:25 Жирона – Ліверпуль. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Чемпіонів Матч почнеться о 19:45 за київським часом.
Слот - про команду Циганкова: Вони грають краще, ніж це може здатися за результатами 10.12.2024 в 10:00 Слот - про команду Циганкова: Вони грають краще, ніж це може здатися за результатами Коментар нідерландського фахівця
Основний голкіпер Ліверпуля повернувся, а чи допоможе Циганков Жироні? Стартові склади на матч Ліги Чемпіонів 10.12.2024 в 18:46 Основний голкіпер Ліверпуля повернувся, а чи допоможе Циганков Жироні? Стартові склади на матч Ліги Чемпіонів Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом
Було не до дербі. У мережі з'явилося відео погоди в Ліверпулі минулої суботи 10.12.2024 в 18:02 Було не до дербі. У мережі з'явилося відео погоди в Ліверпулі минулої суботи У таких умовах проводити дербі було б дивно
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
28%
Нічия
24%
Ліверпуль
48%
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Ліверпуль"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Франції: Бенуа Бастьєн
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот
На лаві запасних: Гакпо, Елліотт, Ендо, Кванса, Келлехер, Макконнелл, Норріс, Ярош
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон - Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд - Джонс, Гравенберх, Собослай - Діас, Нуньєс, Салах
Головний тренер Жирони: Мічел
На лаві запасних: Гарсія, Клуа Оя, Кім, Лопес Д., Лопес П., Мартінес, Мартін, Порту, Руїс, Соліс Ромеро, Стуані, Хастін
Інфо
Стартовий склад Жирони (4-3-2-1): Гассаніга - Блінд, Крейчі, Хуанпе, Франсес - Гутьєррес, Ромеу, ван де Бек - Хіль, Аспрілья - Данжума
Жирона демонструє доволі невпевнені результати в Лізі чемпіонів. На їх рахунку лише одна перемога в чотирьох матчах, інші поєдинки вони програли. Такі результати дають команді лише тридцяту сходину турнірної таблиці. Від зони матчів за плей-офф їх відділяє три очки. Ліверпуль - єдина команда, яка виграла всі попередні матчі у Лізі чемпіонів. Вони одноосібно лідирують в турнірній таблиці з відривом у два бали від Інтеру
Матч пройде у Жироні на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві та розпочнеться о 19:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу шостого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Жирона прийме у гостях Ліверпуль
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Анонс матчу Жирона - "Ліверпуль" 10.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 10.12.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Ліверпуль" можна подивитися 10.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Реал - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 04.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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