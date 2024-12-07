Жирона - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - "Ліверпуль" 10.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 10.12.2024

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Попередній матч команди Жирона був зіграний проти Реал - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Ньюкасл" - 04.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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