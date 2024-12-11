Арсенал - Монако онлайн трансляція матчу

Команди займають сусідні сходинки в турнірній таблиці, маючи в своєму активі по три перемоги і чотири нічиї. Каноніри мають кращу різницю забитих і пропущених м'ячів, тому розташовуються вище - на дванадцятому місці, а Монако - на одну сходинку нижче