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Арсенал - Монако онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 грудня 2024, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Монако
Монако
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
40%
Монако
25%
Цікаві факти
  • Did you know that AS Monaco scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • AS Monaco have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 52% of their matches, AS Monaco in 34% of their matches.
  • Arsenal FC wins 52% of halftimes, AS Monaco wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When AS Monaco leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When AS Monaco is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than AS Monaco's.
  • In the last 4 meetings Arsenal FC won 2, AS Monaco won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 1 goals in a match against AS Monaco and AS Monaco scores 1.25 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and AS Monaco is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and AS Monaco is 1.25.
  • Arsenal FC scores 2.32 goals when playing at home and AS Monaco scores 2.22 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Монако
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
17.03.2015 - 21:45 Монако 0 - 2 Завершено Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
25.02.2015 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Монако
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 5 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Спортинг 1 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Останні матчі - Монако
Чемпіонат Франції 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Монако 2 - 0 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.12.2024 - 21:45 Марсель 2 - 1 Завершено Монако П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Монако 2 - 3 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Франції 2024/2025
22.11.2024 - 20:00 Монако 3 - 2 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2024/2025
09.11.2024 - 18:00 Страсбур 1 - 3 Завершено Монако В
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
40%
Монако
25%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Монако
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Італії: Давіде Масса
Головний тренер Монако: Аді Гюттер
На лаві запасних: Нібомбе, Кон, Льєнар, Матазо, Мінаміно, Міхал, Тезе, Тенкр, Уаттара, Іленікена
Інфо
Стартовий склад Монако (4-2-3-1): Маєцький - Каю Енріке, Салісу, Керер, Вандерсон - Камара, Магасса - Бен Сегір, Головін, Акліуш - Емболо
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Робінсон, Гаверц, Жоржинью, Монлуї, Нванері, Нету, Сетфорд, Стерлінг, Троссард, Тімбер, Тірні, Хевен
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Льюїс-Скеллі, Ківьор, Саліба, Парті - Меріно, Райс, Едегор - Мартінеллі, Габірел Жезус, Сака
Команди займають сусідні сходинки в турнірній таблиці, маючи в своєму активі по три перемоги і чотири нічиї. Каноніри мають кращу різницю забитих і пропущених м'ячів, тому розташовуються вище - на дванадцятому місці, а Монако - на одну сходинку нижче
Матч пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу шостого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Арсенал прийме у гостях Монако
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Анонс матчу Арсенал - Монако 11.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Монако (Монако) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 11.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Монако (Монако):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Монако та Арсенал у попередньому футбольному матчі 17.03.2015 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Монако можна подивитися 11.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Монако, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Ади Хюттер

Минулий матч команди Монако був зіграний проти "Тулуза" - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

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