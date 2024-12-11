Арсенал - Монако онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Монако (Монако) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 11.12.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Монако (Монако):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Монако та Арсенал у попередньому футбольному матчі 17.03.2015 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Ади Хюттер
Минулий матч команди Монако був зіграний проти "Тулуза" - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.
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