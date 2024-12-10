Боруссія - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Боруссія" - "Барселона" 11.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 11.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 27.11.2019 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Минулий поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Боруссія - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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