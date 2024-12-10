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Боруссія - Барселона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 грудня 2024, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
32%
Нічия
37%
Барселона
32%
Цікаві факти
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Borussia Dortmund haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • Serhou Guirassy has assisted the most goals for Borussia Dortmund with 3. Jules Kounde is FC Barcelona's biggest assister (3).
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 47% of their matches, FC Barcelona in 50% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 47% of halftimes, FC Barcelona wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • Borussia Dortmund scores 2.44 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.36 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Боруссія
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
27.11.2019 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
17.09.2019 - 22:00 Боруссія 0 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Баварія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
23.11.2024 - 16:30 Боруссія 4 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
09.11.2024 - 16:30 Майнц 3 - 1 Завершено Боруссія П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 17:15 Бетіс 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.12.2024 - 20:00 Мальорка 1 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
30.11.2024 - 15:00 Барселона 1 - 2 Завершено Лас-Пальмас П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Брест В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Барселона Н
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
32%
Нічия
37%
Барселона
32%
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - "Барселона"
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Щесни, Астралага, Араухо, Гаві, Торрес, Торре, Фермін, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін.
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.
Запасні: Маєр, Лотка, Коуту, Гросс, Мален, Адеємі, Кемпбелл, В'єтьєн, Кабар, Азхіл, Бенкара.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер, Нмеча, Дюранвіль — Рейна, Гірассі, Байно-Гіттенс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Барселона до цього програла Монако (1:2) та обіграла Янг Бойз (5:0), Баварію (4:1), Црвену Звезду (5:2) та Брест (3:0).
Інфо
Боруссія до цього обіграла Брюгге (3:0), Селтік (7:1), програла Реалу (2:5) та виграла у Штурму (1:0) й Динамо Загреб (3:0).
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Зігналь Ідуна Парк (Дортмунд, Німеччина) зіграють дортмундська Боруссія та каталонська Барселона.
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Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Фенербахче Фенербахче 0 Атлетік Атлетік 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 2 Барселона U19 Барселона U19 3 Завершено 15:00 - Сьогодні Ювентус U19 Ювентус U19 1 Манчестер Сіті U19 Манчестер Сіті U19 1 Завершено 22:00 - Вчора Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 3 Мідлсбро Мідлсбро 1 Завершено 22:00 - Вчора Брест Брест 1 ПСВ ПСВ 0

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Анонс матчу "Боруссія" - "Барселона" 11.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 11.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 27.11.2019 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Барселона" можна подивитися 11.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Минулий поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Боруссія - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Бетіс - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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