Бенфіка - Болонья онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - "Болонья" 11.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 11.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - "Болонья" можна подивитися 11.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - "Болонья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Минулий матч команди Бенфіка був зіграний проти Віторія - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Болонья" (Болонья)

Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909

Країна: Италия

Тренер: Тьяго Мотта



Минулий матч команди "Болонья" був зіграний проти Ювентус - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - "Болонья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.