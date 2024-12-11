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Бенфіка - Болонья онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 грудня 2024, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Раду Петереску
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
До початку
00 : 00 : 00
Болонья
Болонья
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
36%
Нічия
32%
Болонья
32%
Цікаві факти
  • Bologna FC have a losing streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that SL Benfica scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • SL Benfica have a winning streak of 5 matches.
  • SL Benfica have won 5 home matches in a row.
  • When playing away, Bologna FC have not scored a goal so far this season.
  • SL Benfica wins 1st half in 50% of their matches, Bologna FC in 33% of their matches.
  • SL Benfica wins 50% of halftimes, Bologna FC wins 33%.
  • When SL Benfica leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Bologna FC leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When SL Benfica is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When Bologna FC is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SL Benfica has better performance than Bologna FC.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Bologna FC's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • SL Benfica scores 3.06 goals when playing at home and Bologna FC scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • SL Benfica have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2024/2025
07.12.2024 - 20:00 Бенфіка 1 - 0 Завершено Віторія В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
01.12.2024 - 20:00 Арока 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Монако 2 - 3 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
10.11.2024 - 22:45 Бенфіка 4 - 1 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:15 Баварія 1 - 0 Завершено Бенфіка П
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Останні матчі - Болонья
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 19:00 Ювентус 2 - 2 Завершено Болонья Н
Кубок Італії 2024/2025
03.12.2024 - 19:30 Болонья 4 - 0 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.11.2024 - 21:45 Болонья 3 - 0 Завершено Венеція В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Болонья 1 - 2 Завершено Лілль П
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 21:45 Лаціо 3 - 0 Завершено Болонья П
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
36%
Нічия
32%
Болонья
32%
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - "Болонья"
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В ефірі
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Інфо
Арбітр — Раду Петреску (Румунія).
Інфо
Стартовий склад Бенфіки: Трубін — Каррерас, Отаменді (к), Араужу, Ба — Кокчу, Флорентіну, Аурснес — Актюркоглу, Павлідіс, Ді Марія. Головний тренер — Бруну Лаже.
Інфо
Стартовий склад Болоньї: Скорупський — Гольм, Казале, Бейкема, Пош — Моро, Фергюсон (к) — Ілінг-Джуніор, Фаббіан, Урбанський — Даллінга. Головний тренер — Вінченцо Італьяно.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру Ліги чемпіонів Бенфіка – Болонья.
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Анонс матчу Бенфіка - "Болонья" 11.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 11.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Минулий матч команди Бенфіка був зіграний проти Віторія - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Минулий матч команди "Болонья" був зіграний проти Ювентус - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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