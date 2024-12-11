Ювентус - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ювентус - "Манчестер Сіті" 11.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 11.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ювентус (Турин) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 25.11.2015 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Болонья" - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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