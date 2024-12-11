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Ювентус - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 грудня 2024, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
42%
Нічия
25%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • Did you know that Manchester City scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Juventus Turin haven't lost in their last 9 games.
  • Manchester City haven't won in their last 7 games.
  • Manchester City have lost 5 away matches in a row.
  • Dusan Vlahovic is Juventus Turin's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 5 times for Manchester City.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 28% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Juventus Turin wins 28% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 4 games against Manchester City (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Juventus Turin won 2, Manchester City won 0, 2 draws.
  • Juventus Turin scores 1.25 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 0.75 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Manchester City is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Manchester City is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Juventus Turin scores 1.77 goals when playing at home and Manchester City scores 2.43 goals when playing away (on average).
  • Manchester City haven't won any of their last 6 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ювентус
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
25.11.2015 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
15.09.2015 - 21:45 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Ювентус
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 19:00 Ювентус 2 - 2 Завершено Болонья Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.12.2024 - 21:45 Лечче 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.11.2024 - 19:03 Мілан 0 - 0 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.11.2024 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Торіно В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
42%
Нічия
25%
Манчестер Сіті
33%
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер (к), Діаш, Гвардіол, Льюїс, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Доку, Гріліш, Голанд
Інфо
"Ювентус": 29. Ді Грегоріо, 37. Савона, 4. Гатті, 15. Калюлю, 6. Данілу (к), 5. Локателлі, 19. Тюрам, 7. Консейсау, 8. Коопмейнерс, 10. Йилдиз, 9. Влахович
Інфо
Добрий день, пані та панове! Сьогодні в Турині в рамках 6-го туру групового етапу «Ювентус» (8 очок, 22-ге місце) у Турині приймає «Манчестер Сіті» (8 пунктів, 20-те місце).
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Анонс матчу Ювентус - "Манчестер Сіті" 11.12.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 11.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ювентус (Турин) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 25.11.2015 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - "Манчестер Сіті" можна подивитися 11.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ювентус - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти "Болонья" - 07.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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