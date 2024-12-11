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Астана - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 12 грудня 2024, 17:30 - Центральный . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Свен Яблонски
Рейтинг матчу:
Астана
Астана
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Астана
19%
Нічия
38%
Челсі
43%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches in UEFA Conference League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Astana haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Chelsea FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Astana wins 1st half in 33% of their matches, Chelsea FC in 43% of their matches.
  • FC Astana wins 33% of halftimes, Chelsea FC wins 43%.
  • When FC Astana leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When FC Astana is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than FC Astana.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than FC Astana's.
  • FC Astana scores 2.06 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Астана
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 17:30 Астана 1 - 1 Завершено Віторія Н
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 ТНС 2 - 0 Завершено Астана П
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 17:00 Астана 3 - 0 Завершено Бранн В
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 20:00 Бранн 2 - 0 Завершено Астана П
Ліга конференцій 2024/2025
01.08.2024 - 17:00 Астана 1 - 0 Завершено Мілсамі В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Саутгемптон 1 - 5 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:35 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Гайденгайм 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 14:30 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Челсі В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Астана
19%
Нічия
38%
Челсі
43%
LIVE
Трансляція матчу Астана - "Челсі"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Астана з 4 очками на 23-му місці у турнірній таблиці
Ну і зазначимо, що Челсі після 4-х турів у ЛК зі 100% показником лідирує у загальній турнірній таблиці турніру, набравши 12 очок
Інфо
До заявки гостей не потрапив український вінгер Михайло Мудрик, він не полетів до Казахстану. Раніше 23-річний українець через хворобу пропустив дві останні ігри "синіх" в АПЛ проти "Саутгемптона" (5:1) та "Тоттенгема" (4:3).
Інфо
Стартовий склад Челсі: Йоргенсен, Дізазі, Адарабіойо, Педру Нету, Чуквуемека, Дьюсбері-Холл, Джордж, Ачеампонг, Ренату Вейга, Гію, Рак-Сак'ї
Інфо
Стартовий склад Астани: Сейсен, Бартолець, Калаїца, Кажуколовас, Вороговський, Ебонг, Чинеду, Томасов, Марочкін, Камара, Аманович
Інфо
Матч розпочнеться о 17:30, судити гру буде Свен Яблонскі з Німеччини
Усім добрий вечір! UA-Футбол представляє до вашої уваги текстовий онлайн матчу 5-го туру Ліги конференцій, в якому Астана прийме Челсі
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Останні матчі
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Анонс матчу Астана - "Челсі" 12.12.2024, Ліга конференцій

Матч між командою Астана (Астана) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный.

Дата проведення матчу: 12.12.2024
Час початку матчу: 17:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Астана - "Челсі" можна подивитися 12.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Астана - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Астана (Астана)
Рік заснування Астана (Астана): 2009
Країна: Казахстан
Тренер: Станимир Стойлов

Минулий поєдинок команди Астана був зіграний проти Віторія - 28.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Тоттенхем" - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу Астана - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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