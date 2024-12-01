  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал Сосьєдад - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Реал Сосьєдад - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 12 грудня 2024, 22:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Харм Осмерс
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
-
Оновити
0'
Динамо
Киев
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
43%
Нічия
25%
Динамо
32%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kyiv have a losing streak of 5 matches in UEFA Europa League.
  • Real Sociedad San Sebastian have won 3 home matches in a row.
  • When playing away, FC Dynamo Kyiv have not scored a goal so far this season.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 25% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 44% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 25% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 44%.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Real Sociedad San Sebastian has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • Real Sociedad San Sebastian's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Real Sociedad San Sebastian have a winning streak of 4 matches.
  • Real Sociedad San Sebastian have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Бетіс В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Аякс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.11.2024 - 22:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Барселона В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершено Вікторія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
43%
Нічия
25%
Динамо
32%
Склади команд
1
Remiro, Alex
3
Munoz, Aihen
21
Aguerd, Nayef
5
Zubeldia, Igor
27
Aramburu, Jon
23
Mendez, Brais
15
Gonzalez de Zarate, Urko
16
Olasagasti, Jon Ander
14
Kubo, Takefusa
11
Becker, Sheraldo
10
Oyarzabal, Mikel
1
Георгій Бущан
40
Bilovar, Kristian
4
Popov, Denys
14
Diachuk, Maksym
20
Олександр Караваєв
17
Brazhko, Vladimir
91
Mykhailenko, Mikola
44
Владислав Дубінчак
19
Voloshyn, Nazar
39
Guerrero, Eduardo
15
Rubchynskyi, Valentyn
Стартовий склад
  • 11
    Becker, Sheraldo
    Форвард
  • 10
    Oyarzabal, Mikel
    Форвард
  • 23
    Mendez, Brais
  • 15
    Gonzalez de Zarate, Urko
    Захисник
  • 16
    Olasagasti, Jon Ander
    Півзахисник
  • 14
    Kubo, Takefusa
    Півзахисник
  • 3
    Munoz, Aihen
    Захисник
  • 21
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 27
    Aramburu, Jon
    Захисник
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 15
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Shovkovskiy, Oleksandr
LIVE
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Динамо
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Динамо до цього програло Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1), Ференцварошу (0:4) та Вікторії (1:2).
Інфо
Реал Сосьєдад до цього зіграв унічию проти Ніцци (1:1), програв (Андерлехту (1:20, виграв у Маккабі Тель-Авів (2:1), поступився Вікторії Пльзень (1:2) та обіграв Аякс (2:0).
Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Буяльський, Брагару, Піхальонок.
Динамо Київ: Бущан — Біловар, Попов, Дячук — Караваєв, Бражко, Михайленко, Дубінчак — Волошин, Герреро, Рубчинський.
Запасні: Марерро, Одріосола, Оскарссон, Лопес, Гомес, Садік, Турр’єнтес, Сучич, Магунаселая, Марін, Мартін, Руперес.
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньйос — Кубо, Оласагасті, Гонсалес, Мендес — Оярсабаль, Беккер.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Гарм Осмерс (Бремен, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія) зіграють Реал Сосьєдад та Динамо Київ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Легія Легія 1 Лугано Лугано 2 Завершено 19:45 - Сьогодні Олімпія Олімпія 1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 4 Завершено 19:45 - Сьогодні Петрокуб Петрокуб 0 Бетіс Бетіс 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Істанбул ББ Істанбул ББ 3 Гайденгайм Гайденгайм 1 Завершено 19:45 - Сьогодні ХІК ХІК 1 Мольде Мольде 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Реал Сосьєдад - Динамо 12.12.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 12.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Динамо можна подивитися 12.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Бетіс - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.