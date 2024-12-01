Реал Сосьєдад - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал Сосьєдад - Динамо 12.12.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 12.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)

Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909

Країна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Минулий матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Бетіс - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній матч команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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