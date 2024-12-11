Вікторія - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Вікторія (Пльзень) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Места Плзне.
Дата проведення матчу: 12.12.2024
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд Koubek, Miroslav и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Вікторія (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи
Попередній поєдинок команди Вікторія був зіграний проти Динамо - 28.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.
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