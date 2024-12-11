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Вікторія - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 12 грудня 2024, 19:45 - Стадион Места Плзне . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Barbu, Marian
Рейтинг матчу:
Вікторія
Пльзень
0 - 0
Оновити
35'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вікторія
27%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
42%
Цікаві факти
  • Did you know that Manchester United scores 30% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Viktoria Plzen haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Manchester United haven't won any of their last 7 away matches.
  • Lukas Kalvach has assisted the most goals for FC Viktoria Plzen with 3. Christian Eriksen is Manchester United's biggest assister (2).
  • FC Viktoria Plzen have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Viktoria Plzen wins 1st half in 41% of their matches, Manchester United in 37% of their matches.
  • FC Viktoria Plzen wins 41% of halftimes, Manchester United wins 37%.
  • When FC Viktoria Plzen leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Viktoria Plzen's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • FC Viktoria Plzen scores 1.94 goals when playing at home and Manchester United scores 1.47 goals when playing away (on average).
  • FC Viktoria Plzen haven't lost in their last 7 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Вікторія
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершено Вікторія В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 ПАОК 2 - 2 Завершено Вікторія Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Вікторія 0 - 0 Завершено Лудогорець Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Айнтрахт 3 - 3 Завершено Вікторія Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 18:30 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вікторія
27%
Нічия
31%
Манчестер Юнайтед
42%
Склади команд
16
Jedlicka, Martin
21
Jemelka, Vaclav
3
Markovic, Svetozar
40
Dweh, Sampson
19
Souare, Cheick Oumar
23
Kalvach, Lukas
6
Cerv, Lukas
22
Lopes Cruz, Carlos Eduardo
31
Sulc, Pavel
11
Матей Видра
51
Vasulin, Daniel
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
4
De Ligt, Matthijs
6
Martinez, Lisandro
20
Dalot, Diogo
8
Fernandes, Bruno
18
Карлос Каземiро
12
Malacia, Tyrell
16
Diallo, Amad
11
Zirkzee, Joshua
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 51
    Vasulin, Daniel
    Форвард
  • 31
    Sulc, Pavel
    Півзахисник
  • 11
    Матей Видра
    Форвард
  • 19
    Souare, Cheick Oumar
  • 23
    Kalvach, Lukas
    Півзахисник
  • 6
    Cerv, Lukas
    Півзахисник
  • 22
    Lopes Cruz, Carlos Eduardo
    Півзахисник
  • 21
    Jemelka, Vaclav
    Захисник
  • 3
    Markovic, Svetozar
    Захисник
  • 40
    Dweh, Sampson
    Захисник
  • 16
    Jedlicka, Martin
    Воротар
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Koubek, Miroslav
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
3
Штрафні
4
3
Фоли
3
2
Удари повз
2
Кутові
1
25%
Володіння м'ячем
75%
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Вікторія - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
33'
Небезпечний момент
Дочекалися першого удару у площину воріт. Бруно Фернандеш пробивав з-за меж штрафної, але голкіпер парирував його удар.
31'
Продовжують грати першим номером гості, але вони не знають що робити з м'ячем у заключній третині поля.
28'
Після подачі зі штрафного головою у дальній кут пробивав Зіркзе, але у площину воріт він не влучив.
25'
77% ігрового часу володіють м'ячем гості, але поки що вони так і не можуть пробити у площину воріт.
22'
Складно комусь віддати перевагу після першої половини тайму. На жаль, поки що у нас голкіпери залишаються без роботи.
19'
Занадто прогнозовано та прямолянійно поки що грають футболісти "МЮ". Для чехів проблем у ці хвилини немає.
16'
Гості тримають м'яч, але здебільшого у центрі поля. Пройти організований захист "Вікторії" англійці поки не можуть.
12'
Активно у ці хвилини грають футболісти "Вікторії", але вертикальна гра не приносять їм зиску поки що.
10'
Інфо
Після подачі зі штрафного Онана налетів на Каземіро. Пошкодження отримав бразилець, тому пауза у нашому протистоянні.
8'
У господарів поля поки що нічого не виходить у заключній третині поля. Максимально уважно грають гості.
5'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому матчі. Зіркзе на швидкості увіварвся до штрафної, але його простріл заблокував Две.
3'
Гості намагаються взяти м'яч під власний контроль ,але поки що без просування вперед. Темп матчу досить повільний.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Манчестер Юнайтед" (стартовий склад): Онана - Мазраві, Де Лігт, Мартінес, Далот, Фернандес, Каземіро, Маласія, Діалло, Рашфорд, Зіркзе
Інфо
"Вікторія" (стартовий склад): Єдлічка - Двех, Вашулін, Видра, Каду, Калвах, Маркович, Суаре, Черв, Шульц, Ємелка
12 грудня на "Доосан Арена" пройде матч 6-го туру основного раунду Ліги Європи, в якому "Вікторія" (Пльзень) зустрінеться з "Манчестер Юнайтед". Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Запрошуємо вас на текстову трансляцію цього матчу.
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Анонс матчу Вікторія - "Манчестер Юнайтед" 12.12.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Вікторія (Пльзень) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Места Плзне.

Дата проведення матчу: 12.12.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Koubek, Miroslav и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вікторія - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 12.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Вікторія - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Вікторія (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи

Попередній поєдинок команди Вікторія був зіграний проти Динамо - 28.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу Вікторія - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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