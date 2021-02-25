Рома - Брага онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Брага 12.12.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Брага (Брага) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 12.12.2024

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою Брага (Брага):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Брага залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Брага у попередньому футбольному матчі 25.02.2021 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Карлос Карвалхал розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лечче - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Брага (Брага)

Рік заснування Брага (Брага): 2004

Країна: Португалия

Тренер: Абел Феррейра



Попередній матч команди Брага був зіграний проти Хоффенхайм - 28.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брага.

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