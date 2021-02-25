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Рома - Брага онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 12 грудня 2024, 19:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
1 - 0
Оновити
35'
Брага
Брага
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Лоренцо Пеллегріні
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Рома
41%
Нічия
34%
Брага
24%
Цікаві факти
  • AS Roma haven't won in their last 6 games.
  • SC Braga have a winning streak of 3 matches.
  • SC Braga have lost none of their last 5 away matches.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 2 goals. Bruma has scored 3 times for SC Braga.
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • SC Braga have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • SC Braga have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 31% of their matches, SC Braga in 33% of their matches.
  • AS Roma wins 31% of halftimes, SC Braga wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When SC Braga leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When SC Braga is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Europa League, SC Braga has better performance than AS Roma.
  • SC Braga's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 3 games against SC Braga (in all competitions).
  • In the last 3 meetings AS Roma won 2, SC Braga won 0, 1 draws.
  • AS Roma scores 2 goals in a match against SC Braga and SC Braga scores 0.67 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and SC Braga is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and SC Braga is 1.
  • AS Roma scores 1.66 goals when playing at home and SC Braga scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • SC Braga haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Рома
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Брага
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
25.02.2021 - 22:00 Рома 3 - 1 Завершено Брага
Ліга Європи УЄФА 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Брага 0 - 2 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 21:45 Рома 4 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.12.2024 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Аталанта П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Рома 2 - 3 Завершено Болонья П
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Останні матчі - Брага
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Брага 3 - 0 Завершено Хоффенхайм В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
10.11.2024 - 20:45 Брага 2 - 4 Завершено Спортинг П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Ельфсборг 1 - 1 Завершено Брага Н
Чемпіонат Португалії 2024/2025
03.11.2024 - 20:00 Арока 1 - 2 Завершено Брага В
Кубок португальської ліги 2024/2025
31.10.2024 - 20:45 Брага 2 - 1 Завершено Віторія В
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Головні події
ГООЛ! Лоренцо Пеллегріні
11'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Рома
41%
Нічия
34%
Брага
24%
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
59
Нікола Залевський
17
Kone, Manu
61
Pisilli, Niccolo
12
Abdulhamid, Saud
7
Лоренцо Пеллегріні
21
Пауло Дібала
18
Soule, Matias
1
Матеус
13
Ferreira, Joao
15
Oliveira, Paulo
3
Bambu, Robson
11
Fernandes, Roger
29
Gorby, Jean-Baptiste
8
Жоау Моутінью
20
Gharbi, Ismael
77
Martinez, Gabri
9
El Ouazzani, Amine
21
Рiкарду Орта
Стартовий склад
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
    11
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 18
    Soule, Matias
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
  • 12
    Abdulhamid, Saud
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 77
    Martinez, Gabri
    Форвард
  • 9
    El Ouazzani, Amine
    Форвард
  • 21
    Рiкарду Орта
    Форвард
  • 29
    Gorby, Jean-Baptiste
    Захисник
  • 8
    Жоау Моутінью
    Півзахисник
  • 20
    Gharbi, Ismael
    Півзахисник
  • 13
    Ferreira, Joao
    Захисник
  • 15
    Oliveira, Paulo
  • 3
    Bambu, Robson
  • 11
    Fernandes, Roger
    Півзахисник
  • 1
    Матеус
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Карлос Карвалхал
Статистика матчу
2
Удари повз
1
5
Штрафні
3
2
Офсайди
1
Удари в отвір
1
Кутові
2
1
Фоли
5
42%
Володіння м'ячем
58%
LIVE
Трансляція матчу Рома - Брага
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
34'
32'
Жовта картка
29'
Небезпечний момент
Ще один шанс втрачає Пеллегріні! З меж карного стріляв у лівий кут, не влучив.
25'
Офсайд
Пеллегріні вже вдруге перевірив на міцність каркас воріт Браги. Цього разу влучати було необовʼязково, тому що Пізіллі потрапив в офсайд перед пасом на Лоренцо.
21'
После гола Рома отдала мяч сопернику и сосредоточилась на разрушении его атак.
15'
Небезпечний момент
Пеллегріні міг забивати другий мʼяч! Ніхто не заважав капітану Роми пробивати головою після подачі з правого флангу. Каркас воріт врятував Брагу.
10'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Рома провела швидку контратаку, яку точним ударом у правий кут з лінії штрафного майданчика завершив Пеллегріні. Асист в активі Залевського.
6'
Короткий розіграш не допоміг гостям створити загрозу з кутового.
4'
Рома тримає мʼяч під контролем, Брага діє другим номером.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина).
Запасні: Марін (в), Раян (в), Анхеліньйо, Бальданці, Буба Абубакар, Довбик, Ель-Шаараві, Ермосо, Ле Фе, Салемакерс, Челік, Шомуродов.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — НʼДіка, Гуммельс, Манчіні — Залевський, Коне, Пізіллі, Сауд — Пеллегріні (к), Суле — Дібала. Головний тренер — Клаудіо Раньєрі.
Запасні: Горнічек (в), Са Тьягу (в), Фернандес, Маркеш, Нору, Карвалью, Салазар, Аррі-Мбі, Гомес, Марін, Орта, Рібейру.
Інфо
Стартовий склад Браги: Матеус — Фернандеш, Робсон Бамбу, Олівейра, Феррейра — Гнабрі, Моутінью, Горбі — Орта (к), Ель Уаззані, Мартінес. Головний тренер — Карлуш Карвальял.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру Ліги Європи Рома – Брага.
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Анонс матчу Рома - Брага 12.12.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою Брага (Брага) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 12.12.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою Брага (Брага):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Брага залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Брага у попередньому футбольному матчі 25.02.2021 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Карлос Карвалхал розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Брага можна подивитися 12.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Брага, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Лечче - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Брага (Брага)
Рік заснування Брага (Брага): 2004
Країна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра

Попередній матч команди Брага був зіграний проти Хоффенхайм - 28.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брага.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Брага онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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