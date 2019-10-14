Португалія - Україна онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Португалія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Молодіжна збірна 24-26 .
Дата проведення матчу: 15.11.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між командами Португалія та командою Україна:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Португалія у попередньому футбольному матчі 14.10.2019 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Шотландія - 15.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Сербія - 15.10.2024, у рамках чемпіонату Молодіжна збірна 24-26 та закінчився перемогою команди Сербія.
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