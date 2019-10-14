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Португалія - Україна онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 15 листопада 2024, 19:30
Рейтинг матчу:
Португалія
3 - 1
Оновити
перерыв
Україна
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
26%
Нічия
26%
Україна
49%
Особисті зустрічі
Португалія
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Україна
Збірна України 2019/2020
14.10.2019 - 21:45 Україна 2 - 1 Завершено Португалія
Євро 2024 2020
22.03.2019 - 21:45 Португалія 0 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Португалія
Ліга Націй 24-26
15.10.2024 - 21:45 Шотландія 0 - 0 Завершено Португалія Н
Ліга Націй 24-26
12.10.2024 - 21:45 Польща 1 - 3 Завершено Португалія В
Ліга Націй 2024/2025
08.09.2024 - 21:45 Португалія 2 - 1 Завершено Шотландія В
Ліга Націй 2024/2025
05.09.2024 - 21:45 Португалія 2 - 1 Завершено Хорватія В
Євро 2024 2024
05.07.2024 - 22:00 Португалія 0 - 1 Завершено Франція П
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Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 24-26
15.10.2024 - 21:36 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Чехія Н
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Грузія В
Молодіжна збірна 24-26
11.10.2024 - 21:45 Англія 2 - 1 Завершено Україна П
Ліга Націй 2024/2025
10.09.2024 - 21:45 Чехія 3 - 2 Завершено Україна П
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
26%
Нічия
26%
Україна
49%
Трансляція
У першому таймі непогано почали, забили швидкий гол, але потім суперники викреслили наш лівий фланг оборони з гри, після чого просто познущались із помилок.
Свисток
Ідемо на перерву. 3:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Офсайд
Офсайд був у Горбача на ближній, коли йому під удар скидав подачу Гусєва з правого флангу Брагару в центрі штрафного.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 1 хв.
44'
Гоооол!!!
Гол. Фернандеш зіграв до правого флангу штрафного на Кенду, той прострілив, а Батагов на ближній зрізав м'яч у власні ворота.
41'
Кенда втратив м'яч під час прокидання на хід на правому фланзі атаки.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фернандеш на правому фланзі атаки скористався недбалим пасом головою Батагова, зайшов до штрафного й пробив у дальній кут.
37'
Велетень із м'ячем просувався на правому фланзі штрафного, але чистий підкат Муніза його зупинив.
35'
Єрмаков перехопив на ближній простріл Родрігеша з лівого флангу.
32'
Яцику дали фол проти Ессугу, коли той підкотився під суперника на правому фланзі атаки.
30'
Сілва невдало на ближній у дотик спробував завершити простріл із правого флангу.
28'
Простріл Гомеша з правого флангу від Романа пішов у аут.
26'
Контроль м'яча від Португалії цими хвилинами.
23'
Небезпечний момент
Царенко на ближній завершував простріл Велетня з правого флангу штрафного, але удар у дотик витягнув воротар.
21'
Брагару збив Кенду ліворуч у захисті.
20'
Велетень на дриблінгу не провів м'яч повз суперника до правого флангу штрафного.
17'
Гоооол!!!
Гол. Са робив простріл із правого флангу штрафного на ближню, захисники блокували, але відскок на дальній завершив Родрігеш.
15'
Небезпечний момент
Подача кутового з правого флангу від Кенди завершилась скиданням на дальню, де Гусєв дезорієнтував рикошетом Бернарду, який був готовий замикати в порожні.
14'
Козік на ближній заблокував на кутовий простріл Кенди з правого флангу.
12'
Небезпечний момент
Жахливий пас Єрмакова через центр у зону перед штрафним перехопив Са, після чого Сілва бив із відскоку, але воротар парирував.
10'
Горбач низом пустив дальній удар із лівого флангу до рук воротаря.
9'
Господарі починали цікаво, але зараз грають на відбій.
7'
Небезпечний момент
Удар із штрафного від Яцика пішов під праву стійку, де м'яч забрав Карвалью.
6'
Гомеш збив Царенка в зоні перед власним штрафним.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Удар Батагова з пенальті в лівий нижній кут.
3'
Небезпечний момент
Пенальті! Царенко прокинув передачу Брагару до лівого флангу штрафного, де його схопив Ессугу.
2'
Маркеш фолом зупинив Брагару на лівому фланзі нашої атаки.
1'
Активний початок матчу від господарів.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Запасні:
Португалія U-21: Карвалью — Гомеш, Маркеш, Муніз, Родрігеш — Ессугу — Фернандеш, Бернарду — Са — Кенда, Сілва.
Запасні: Нещерет, Пахолюк, Крупський, Огарков, Хлань, Краснопір, В’юнник, Федор, Квасниця, Кузик, Варфоломєєв.
Україна U-21: Єрмаков — Гусєв, Козік, Батагов, Роман — Мельниченко, Царенко, Яцик — Велетень, Горбач, Брагару.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Комплексу-Дешпортіву-ду-Алверка (Алверка-ду-Рібатежу, Португалія) зіграють Португалія U-21 та Україна U-21.
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Анонс матчу Португалія - Україна 15.11.2024, Молодіжна збірна

Протистояння між командою Португалія та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Молодіжна збірна 24-26 .

Дата проведення матчу: 15.11.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Португалія та командою Україна:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Португалія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Португалія у попередньому футбольному матчі 14.10.2019 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Україна можна подивитися 15.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Португалія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Шотландія - 15.10.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній поєдинок команди Україна був зіграний проти Сербія - 15.10.2024, у рамках чемпіонату Молодіжна збірна 24-26 та закінчився перемогою команди Сербія.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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