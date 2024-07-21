Італія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Італія - Україна 19.11.2024, Молодіжна збірна

Матч між командою Італія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Молодіжна збірна 24-26 .

Дата проведення матчу: 19.11.2024

Час початку матчу: 19:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Італія та командою Україна:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Італія у попередньому футбольному матчі 21.07.2024 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Минулий поєдинок команди Італія був зіграний проти Франція - 17.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Минулий матч команди Україна був зіграний проти Грузія - 16.11.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

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