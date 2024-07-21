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Італія - Україна онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 19 листопада 2024, 19:15
Рейтинг матчу:
Італія
До початку
00 : 00 : 00
Україна
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Італія
41%
Нічия
26%
Україна
33%
Особисті зустрічі
Італія
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Україна
Євро U-19 2024/2025
21.07.2024 - 21:00 Україна 3 - 2 Завершено Італія
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Італія
Євро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Україна
Чемпіонат Австралії 2020
11.06.2019 - 18:30 Україна 1 - 0 Завершено Італія
Останні матчі - Італія
Ліга Націй 24-26
17.11.2024 - 21:45 Італія 1 - 3 Завершено Франція П
Ліга Націй 24-26
14.11.2024 - 21:45 Бельгія 0 - 1 Завершено Італія В
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Італія 4 - 1 Завершено Ізраїль В
Ліга Націй 24-26
10.10.2024 - 21:45 Італія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
Ліга Націй 2024/2025
09.09.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 2 Завершено Італія В
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Останні матчі - Україна
Ліга Націй 24-26
16.11.2024 - 19:00 Грузія 1 - 1 Завершено Україна Н
Молодіжна збірна 24-26
15.11.2024 - 19:30 Португалія 3 - 3 Завершено Україна Н
Молодіжна збірна 24-26
15.10.2024 - 21:36 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Ліга Націй 24-26
14.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Чехія Н
Ліга Націй 24-26
11.10.2024 - 21:45 Україна 1 - 0 Завершено Грузія В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Італія
41%
Нічия
26%
Україна
33%
Трансляція
Інфо
Італія U-21 (стартовий склад): Дзаккі - Бертола, Гіларді, Еспозіто, Касадеї, Міретті, Палестра, Пафунді, Праті, Фаббіан, Туріккія
Інфо
Україна U-21 (запасні): Єрмаков, Пахолюк, Огарков, Роман, Хлань, Краснопір, Гусєв, Мельниченко, Горбач, Велетень, Царенко
Інфо
Україна U-21 (стартовий склад): Нещерет - Кузик, Батагов, Козік, Крупський - Яцик, Варфоломєєв, Брагару, Федор, Квасниця - В'юнник
Обидві команди у п'ятницю свої матчі завершили внічию. Українці зіграли внічию 3:3 з Португалією, а італійці розписали мирову з французами - 2:2.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між молодіжними збірними Італії та України. Гра у Спеції розпочнеться о 19:15.
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Китай Китай 1 Японія Японія 3 Завершено 21:45 - Вчора Ліхтенштейн Ліхтенштейн 1 Сан-Марино Сан-Марино 3 Завершено 21:45 - Вчора Люксембург Люксембург 2 Північна Ірландія Північна Ірландія 2 Завершено 21:45 - Вчора Болгарія Болгарія 1 Білорусь Білорусь 1 Завершено 21:45 - Вчора Румунія Румунія 4 Кіпр Кіпр 1

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Анонс матчу Італія - Україна 19.11.2024, Молодіжна збірна

Матч між командою Італія та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Молодіжна збірна 24-26 .

Дата проведення матчу: 19.11.2024
Час початку матчу: 19:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Італія та командою Україна:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Італія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Італія у попередньому футбольному матчі 21.07.2024 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Італія - Україна можна подивитися 19.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Італія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Минулий поєдинок команди Італія був зіграний проти Франція - 17.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Націй 24-26 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Грузія - 16.11.2024, у рамках турніру Ліга Націй 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Італія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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