Полісся - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Шахтар 15.12.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 15.12.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Полісся у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Шахтар можна подивитися 15.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Рух - 09.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти "Баварія" - 10.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.