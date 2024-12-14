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Полісся - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 грудня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
30%
Нічия
33%
Шахтар
37%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-0 (FC Polissya Zhytomyr at home) and 0-0 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 6 games.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 3-5-1.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 24% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 50% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 24% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Polissya Zhytomyr won 2, FC Shakhtar Donetsk won 0, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 0 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Shakhtar Donetsk is 1.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.1 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • FC Polissya Zhytomyr have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Полісся 2 - 0 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Шахтар 1 - 5 Завершено Баварія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
30%
Нічия
33%
Шахтар
37%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Віталій Романов.
Запасні: Уліганець (в), Йока, Авраменко, Бескоровайний, Брістрич, Луїфер, Лєднєв, Майсурадзе, Мустафаєв, Назаренко, Смоляков, Шастал.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик — Михайличенко, Сарапій, Матич, Тейлор — Бабенко (к), Караман, Кушніренко — Крушинський, Пайшау, Гуцуляк. Головний тренер — Імад Ашур.
Запасні: Фесюн (в), Азаров, Грам, Егіналду, Марлон Гомес, Невертон, Педріньйо, Степаненко, Сікан, Тобіас, Фарина, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Педро Енріке, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Криськів — Кевін, Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре. Головний тренер — Маріно Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 17-го туру УПЛ Полісся – Шахтар.
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Анонс матчу Полісся - Шахтар 15.12.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Полісся у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Шахтар можна подивитися 15.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Рух - 09.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти "Баварія" - 10.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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