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Рух - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 грудня 2024, 15:30 - Skif Stadium
Головний суддя: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 1
Оновити
15'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рух
46%
Нічия
27%
Оболонь
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Obolon Kyiv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, FC Rukh Lviv have won 3 times, there have been 4 draws while FC Obolon Kyiv have won 2 times. The goal difference is 8-6 in favour of FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv's last home win against FC Obolon Kyiv was in 2017.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Rukh Lviv at home) and 0-0 (FC Obolon Kyiv at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 47% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Roman Didyk has more yellow cards (6) than any other player at FC Rukh Lviv. Igor Medynskyi has collected 4 for FC Obolon Kyiv.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 29% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 29% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 4 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 20% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Obolon Kyiv won 1, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 1.2 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.6 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Obolon Kyiv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Obolon Kyiv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.52 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.47 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv's away record this season: 1-2-5.
  • A year ago, FC Obolon Kyiv were number 11 in the table with 15 points. Now they are number 15 with 11 points.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 19:00 Рух 2 - 2 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2019/2020
20.07.2020 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.12.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рух
46%
Нічия
27%
Оболонь
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 14
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Shyschenko, Sergey
Трансляція
13'
Кутовий
Кутовий подали гості, але львів'яни впевнено зняли другий поверх після навісу
11'
Так, явно не чекали на господарі такого початку! Пономарьов дуже незадоволений, кричить на своїх гравців!
9'
Гоооол!!!
Гооол! Так ось! Оболонь! Провалився центр оборони Руху і Бичек вискочив віч-на-віч і ударом низом переграв Ледвія! 1:0 для пивоварів!
7'
А ось перша спроба удару від Оболоні - груша дав метрів з 22-х, щоправда, дуже слабко і в руки кіперу
5'
Небезпечний момент
А ось Лях загострив, прострілив із лівого флангу, ось тільки Карабін із вигідної позиції дав набагато вище. Тим не менш, перший майже момент у нас
4'
І знову стик, і знову у центрі поля...
2'
Стик у центрі поля - Бичек та Лях на газоні, але здається, все нормально
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Марченко, Грисьо, Лук'янчук, Курко, Осман, Мороз, Слободян, Теслюк, Чернов
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Вітенчук, Блізніченко, Груша, Черненко, Бичек, Тарануха
Інфо
Запасні Руха: Герета, Вановський, Турко, Товарницький, Роман, Кітела, Підгурський, Семотюк, Квас, Руніч, Клайвер, Федор
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Холод, Слюбик, Сич, Дідик, Пастух, Лях, Карабін, Квасниця, Клімчук, Краснопір
У Оболоні 15-е місце та 11 балів
Рух займає 7-й рядок у турнірній таблиці, маючи в активі 23 очки
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Олександр Калльонов
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн 17-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Оболонь
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Анонс матчу Рух - Оболонь 15.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Рух у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Оболонь можна подивитися 15.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Полісся - 09.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Колос - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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