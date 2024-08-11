Рух - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Оболонь 15.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 15.12.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рух (Львов) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Рух у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Полісся - 09.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Колос - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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