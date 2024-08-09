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Верес - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 16 грудня 2024, 13:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Верес
20%
Нічия
20%
Динамо
59%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and Veres Rivne is 3-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 4 times, there have been 1 draws while Veres Rivne have won 0 times. The goal difference is 11-0 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 11 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 8 times, there have been 2 draws while Veres Rivne have won 1 times. The goal difference is 23-6 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season's matches: 3-0 (FC Dynamo Kyiv at home) and 1-1 (Veres Rivne at home).
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Veres Rivne scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to Veres Rivne in their last 5 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 7-2-0.
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 9 goals. Luan Campos has scored 4 times for Veres Rivne.
  • Mykola Shaparenko has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 6. Iago Siqueira is Veres Rivne's biggest assister (2).
  • Denys Popov has more yellow cards (3) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Vladislav Sharay has collected 5 for Veres Rivne.
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 12 points. Now they are number 8 with 19 points.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 44% of their matches, Veres Rivne in 36% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 44% of halftimes, Veres Rivne wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 4, Veres Rivne won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.4 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and Veres Rivne is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and Veres Rivne is 1.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.9 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.06 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
12
Ігор
9
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 18:00 Верес 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 3 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершено Вікторія П
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Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Верес
20%
Нічия
20%
Динамо
59%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 76
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Олег Шандрук
LIVE
Трансляція матчу Верес - Динамо
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В ефірі
2+2
Трансляція
Запасні: Ющишин, Когут, Куція, Чечер, Мельник, Сміян, Баран, Шарай, Нонго, Годя, Мрвальєвич.
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Саленко, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Піхальонок — Волошин, Ванат, Кабаєв.
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Верес іде дев'ятим із 4 перемогами, 7 нічиїми та 5 поразками — 19 очок.
Інфо
Динамо йде першим із 12 перемогами та 4 нічиїми — 40 очок.
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють Динамо Київ та рівненський Верес.
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Анонс матчу Верес - Динамо 16.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 16.12.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою Динамо (Киев):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Динамо у попередньому футбольному матчі 09.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Динамо можна подивитися 16.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Карпати - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Реал Сосьєдад - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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