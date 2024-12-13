Кривбас - Карпати онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Карпати (Львов):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Кривбас у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина
Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Верес - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
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