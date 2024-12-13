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Кривбас - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 грудня 2024, 16:00 - Стадион Металлург
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Карпати
Львов
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
35%
Нічия
27%
Карпати
38%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 2 times, there have been 3 draws while Karpaty Lviv have won 2 times. The goal difference is 9-7 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 15 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times, there have been 4 draws while Karpaty Lviv have won 8 times. The goal difference is 27-13 in favour of Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv's last away win against FC Kryvbas Kriviy Rih was in 2009.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 5 games.
  • Karpaty Lviv have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not lost to Karpaty Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Djihad Bizimana has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Denis Miroshnichenko has collected 5 for Karpaty Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 36% of their matches, Karpaty Lviv in 50% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 36% of halftimes, Karpaty Lviv wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Karpaty Lviv.
  • On their last meeting Karpaty Lviv won by 3 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, Karpaty Lviv won 3, 1 draws.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 1 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.8 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 2.8 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Karpaty Lviv is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and Karpaty Lviv is 2.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.71 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 0.85 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Yegor Tverdokhlib is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 7 goals. Ambrosiy Chachua has scored 5 times for Karpaty Lviv.
  • Denys Kuzyk has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 2. Denis Miroshnichenko is Karpaty Lviv's biggest assister (4).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
09.07.2023 - 18:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Карпати
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 18:00 Карпати 5 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
35%
Нічия
27%
Карпати
38%
Трансляція
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00!
Небезпечний момент
Через повітряну тривогу початок матчу затримується!
Інфо
Запасні Карпат: Кінарейкін, Адамюк, Підліпенець, Толмак, Рябов, Клименко, Векляк, Костенко, Шах, Домчак, Саків
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін, Мірошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруніньо, Чачуа, Занетті, Очеретько, Ігор Невес
Інфо
Запасні Кривбасу: Кліщук, Хома, Конате, Бізімана, Бандейра, Аморозо, Задерака, Ндомбазі, Луньов, Хомченовський, Шевченко, Каменський
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков, Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Дібанго, Ілич, Кузик, Твердохліб, Вакулко, Соса, Микитишин
Іншими словами, сьогодні на нас чекає дуже емоційний поєдинок
Матч другого туру у Львові закінчився з рахунком 3:0 на користь львів'ян та серйозним скандалом. Під час святкування голів з лави Карпат на адресу гостей мчали неприємні вигуки, а після гри Вернидуб відмовився тиснути руку Лупашку. Львів'яни, у свою чергу, відповідали, що це була реакція на поведінку гостей.
У Карпат 24 очки та 8-е місце у таблиці
Кривбас йде на 4-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 28 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Дмитро Панчишин.
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 17-го туру УПЛ, в якому Кривбас у Кривому Розі прийме Карпати
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні MTK Budapest MTK Budapest 2 Фегервар Фегервар 2 Завершено 22:00 - Вчора Вальядолід Вальядолід 1 Валенсія Валенсія 0 Завершено 22:00 - Вчора Derby County Derby County 4 Portsmouth Portsmouth 0 Завершено 21:45 - Вчора Мехелен Мехелен 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершено 21:45 - Вчора Емполі Емполі 0 Торіно Торіно 1

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Анонс матчу Кривбас - Карпати 14.12.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Кривбас у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Карпати можна подивитися 14.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Верес - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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