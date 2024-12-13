Кривбас - Карпати онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Карпати 14.12.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 14.12.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Карпати (Львов):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Кривбас у попередньому футбольному матчі 11.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Чорноморець - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпаты (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Верес - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

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