ФК Олександрія - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - ЛНЗ 14.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 14.12.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 12.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 08.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Лівий Берег - 07.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

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