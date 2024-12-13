  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Олександрія - ЛНЗ Дивитися онлайн
У тренді

ФК Олександрія - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 грудня 2024, 13:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
31%
ЛНЗ
28%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-2 (FC Oleksandriya at home) and 0-0 (LNZ Cherkasy at home).
  • LNZ Cherkasy have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 21 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • LNZ Cherkasy have lost 4 matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 8-2-0.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Muharrem Jashari has scored 3 times for LNZ Cherkasy.
  • Juan Alvina Bezerra has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 3. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (3).
  • Ivan Kalyuzhnyi has more yellow cards (5) than any other player at FC Oleksandriya. Francis Momoh has collected 4 for LNZ Cherkasy.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 30% of their matches, LNZ Cherkasy in 11% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 30% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 11%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 2 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 4 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Oleksandriya won 2, LNZ Cherkasy won 1, 1 draws.
  • FC Oleksandriya scores 2 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 0.75 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and LNZ Cherkasy is 2.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and LNZ Cherkasy is 1.5.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 1.37 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy's away record this season: 1-2-5.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 14 in the table with 14 points. Now they are number 2 with 37 points.
  • FC Oleksandriya has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
23.07.2023 - 17:00 ФК Олександрія 5 - 1 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати В
Показати більше
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
42%
Нічия
31%
ЛНЗ
28%
Трансляція
Запасні: Кучеренко, Ангелов, Саліху, Топалов, Бар, Бойко, Наумець, Олійник, Хамко Нівінський, Молло, Халайла.
ЛНЗ: Пеньков — Путря, Дайко, Муравський, Каплієнко — Яшарі, Авагімян, Нонікашвілі — Г. Пасіч, Момо, Ейнел.
Запасні: Долгий, Шевченко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Шостак, Погорілий.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов, Козак.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
ЛНЗ іде десятим із 5 перемогами, 3 нічиїми та 8 поразками — 18 очок.
Інфо
Олександрія йде другою з 11 перемогами, 4 нічиїми та 1 поразкою — 37 очок.
Інфо
У першому колі перемогла Олександрія — 2:0.
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та черкаський ЛНЗ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Вальядолід Вальядолід 1 Валенсія Валенсія 0 Завершено 22:00 - Вчора Derby County Derby County 4 Portsmouth Portsmouth 0 Завершено 21:45 - Вчора Мехелен Мехелен 1 Ройял Антверпен Ройял Антверпен 1 Завершено 21:45 - Вчора Емполі Емполі 0 Торіно Торіно 1 Завершено 21:30 - Вчора Фрайбург Фрайбург 3 Вольфсбург Вольфсбург 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу ФК Олександрія - ЛНЗ 14.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 12.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - ЛНЗ можна подивитися 14.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 08.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Лівий Берег - 07.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.