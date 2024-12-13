  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Зоря - Чорноморець Дивитися онлайн
У тренді

Зоря - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 грудня 2024, 18:00 - Славутич-Арена
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
27%
Нічия
33%
Чорноморець
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 7 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 5 times. The goal difference is 22-15 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 33 meetings, FC Zorya Lugansk have won 16 times, there have been 7 draws while FC Chernomorets Odessa have won 10 times. The goal difference is 49-32 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Zorya Lugansk was in 2017.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Zorya Lugansk at home) and 0-0 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 5 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 7 games.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 away matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 13 away matches.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 5 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 3-0-4.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-2-5.
  • Denys Antiukh has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 6. Vitaliy Yermakov is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 10 in the table with 19 points. Now they are number 14 with 12 points.
  • FC Zorya Lugansk have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 38% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 18% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 38% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Chernomorets Odessa is 1.2.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.19 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.62 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
14
Перемог
25
Ігор
5
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець
Кубок України 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.12.2024 - 18:00 Зоря 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря П
Показати більше
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
27%
Нічия
33%
Чорноморець
39%
Трансляція
Запасні: Аніагбосо, Вічний, Савченко, Жаржу, Арсич, Габелок, Васильєв, Шевцов, Янаков.
Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо, Сігеєв, Шпорн, Хобленко — Попов.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Гусєв, Нваезе, Горбач, Дришлюк, Волошин, Василець, Задорожний, Вакула.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Мічин, Башич, Яцик — Слесар, Будківський, Кораблін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Чорноморець іде чотирнадцятим із 3 перемогами, 3 нічиєю та 10 поразками — 12 очок.
Інфо
Зоря йде десятою з 6 перемогами, 1 нічиєю та 8 поразками — 19 очок.
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна) зіграють луганська Зоря та одеський Чорноморець.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Еспаньол Еспаньол 0 Осасуна Осасуна 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Маккабі Маккабі 2 Маккабі Бней Рейне Маккабі Бней Рейне 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Сaykur Rizespor Сaykur Rizespor 1 Коньяспор Коньяспор 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Лейтон Орієнт Лейтон Орієнт 0 Бертон Альбіон Бертон Альбіон 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Болтон Болтон 0 Віган Атлетік Віган Атлетік 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Зоря - Чорноморець 14.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Зоря у попередньому футбольному матчі 10.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Чорноморець можна подивитися 14.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Карпати - 02.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 07.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.