Зоря - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Чорноморець 14.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 14.12.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Зоря у попередньому футбольному матчі 10.08.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Карпати - 02.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Кривбас - 07.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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