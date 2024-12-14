Інгулець - Колос онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Інгулець у попередньому футбольному матчі 10.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Ворскла - 29.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Оболонь - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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