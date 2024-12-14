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Інгулець - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 грудня 2024, 13:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 1
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перерыв
Колос
Ковалевка
Хід матчу
5' Bolivar, Jovanny
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
31%
Колос
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Ingulets Petrove and Kolos Kovalivka is 0-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with FC Ingulets Petrove playing at home, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 5-4 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • During the last 13 meetings, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 7 draws while Kolos Kovalivka have won 4 times. The goal difference is 7-7 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove's last home win against Kolos Kovalivka was in 2018.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • FC Ingulets Petrove have won 4 home matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 23% of their matches, Kolos Kovalivka in 12% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 23% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 12%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 0, Kolos Kovalivka won 2, 3 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Ingulets Petrove scores 0 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.6 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and Kolos Kovalivka is 0.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and Kolos Kovalivka is 0.4.
  • FC Ingulets Petrove scores 2 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 8 in the table with 21 points. Now they are number 12 with 15 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
3
Перемог
14
Ігор
4
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос В
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Головні події
5'
Bolivar, Jovanny ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
31%
Колос
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 45
    Vilivald, Volodymyr
    Захисник
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 33
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 6
    Losenko, Ivan
    Півзахисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 59
    Mogilnyi, Bogdan
    Форвард
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 81
    Yehor, Popravka
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 77
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 19
    Silva Nascimento Santos, Diego
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
    5
Запасні гравці
Тренери
  • Василий Кобин
  • Александр Постеев
Трансляція
Набігали під снігом добряче. Навіть на швидкий гол награли, що в принципі було неочікувано. Але далі все доволі передбачувано — моментів обмаль. Тож навіть непогана динаміка руху м'яча не допомагає.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Прорив від Дієго до центру чужого штрафного зупинив Паламрчук.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 1 хв.
42'
Білоцерковець із правого флангу штрафного пробив точно до рук Пахолюку.
40'
Небезпечний момент
Малиш у дотик перед чужим штрафним завершував передачу з лівого флангу від Мисика, але спрямував м'яч повз ліву стійку.
37'
Заблокована передача Дієго з правого флангу до штрафного.
33'
Велетень полетів на газон через стегно Вілівальда на лівому фланзі атаки.
31'
Алефіренко здалеку з правого флангу пробив у Шершня та заробив кутовий на протилежному боці поля.
29'
Відсутні швидкості у нашій грі цими хвилинами.
25'
Інгулець міцно зачепився за м'яч у атаці.
22'
Каріока трохи підштовхнув арбітриню Романюк у випадковому зіткненні.
19'
Волохатий не віддав якісно зворотній пас під час стінки на правому фланзі з Білоцерковцем.
15'
Могильний із грудей у центрі штрафного пробив на завершення подачі з лівого флангу, але поцілив над воротами.
13'
Удар зльоту від Білоцерковця на правому фланзі штрафного в захисника.
9'
Цуріков подавав із лівого флангу на голову Велетню до центру штрафного, той пробив під поперечину, але Паламарчук забрав.
7'
Інгулець знову тримає м'яч на чужій половині.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Болівар у центрі штрафного завершив головою скидання Алефіренка на ближній стійці подачі кутового з правого флангу від Велетня.
3'
Болівар подачею в суперника з правого флангу заробив кутовий.
1'
Доволі активний початок гри від Інгульця.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Колос іде тринадцятим із 2 перемогами, 9 нічиїми та 5 поразками — 15 очок.
Інфо
Інгулець іде останнім з 1 перемогою, 6 нічиїми та 8 поразками — 9 очок.
Запасні: Горох, Мисак, Бурда, Шершень, Ільїн, Салабай, Оріховський, Гусол, Паулаускас.
Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Алефіренко, Дієго, Велетень — Болівар.
Запасні: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Сад, Лісняк, Пушкарьов, Кисленко, Гаджук, Скороход, Бенедюк.
Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — Білоцерковець, П’ятов, Лосенко, Могильний — Резепов.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Анастасія Романюк (Івано-Франківськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють петровський Інгулець та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Інгулець - Колос 15.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Інгулець у попередньому футбольному матчі 10.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Василий Кобин и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Колос можна подивитися 15.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Ворскла - 29.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Оболонь - 08.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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