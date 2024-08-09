Ворскла - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 13.12.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Лівий Берег (Киев):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Ворскла у попередньому футбольному матчі 09.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 05.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти ЛНЗ - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.
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