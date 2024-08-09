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Ворскла - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 грудня 2024, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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36'
Лівий Берег
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
48%
Нічия
30%
Лівий Берег
21%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 10 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 4 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 6 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Samson Iyede is FC Vorskla Poltava's top scorer with 3 goals. Ruslan Dedukh has scored 3 times for FC Levy Bereg Kyiv.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 7 in the table with 22 points. Now they are number 11 with 16 points.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 20% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 16% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 20% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 3 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.21 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Ворскла
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.12.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос П
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
07.12.2024 - 13:00 Лівий Берег 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
48%
Нічия
30%
Лівий Берег
21%
Склади команд
Стартовий склад
  • 61
    Domolega, Oleksandr
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 80
    Ndukve, Denys
    Півзахисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 27
    Ернест Астахов
    Півзахисник
  • 5
    Samar, Valeriy
    Захисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 25
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 11
    Владислав Войцеховський
    Форвард
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 6
    Sydney, Silva
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Виталий Первак
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
31'
Полтавці тримають м'яч на чужій половині.
28'
Жовта картка
Поштовх у спину Сухоручку на лівому фланзі оборони від Челядіна.
25'
Більшість подач Ворскли з флангів ні до чого не призводить.
23'
Жовта картка
Астахова попередили за підкат проти Ндукве на правому фланзі оборони.
20'
Поштовх у спину Косовському в центрі поля від Павлюка.
17'
Навіс із правого флангу від Кане полетів за межі поля.
15'
Не було фола проти Челядіна, коли той завалився на газон у центрі штрафного.
12'
Лівий Берег наразі розігрує м'яч на чужій половині.
10'
Небезпечний момент
Навіс із штрафного з лівого флангу від Бацули виявився ударом у дальню дев'ятку, але м'яч у ворота не пішов.
9'
Відскок м'яча на правому фланзі оборони пішов у руку Войцеховському.
7'
Відскок на правому фланзі штрафного Ворскли завершився фолом Якиміва проти Крупського.
5'
Ндукве дав по ногах на лівому фланзі атаки Астахову.
3'
Утримання м'яча в центрі поля від Ворскли.
1'
Одразу пішли втрати м'яча через слизький газон.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Ворскла (3:0).
Інфо
Лівий Берег іде тринадцятим із 3 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 13 очок.
Інфо
Ворскла йде одинадцятою з 4 перемогами, 4 нічиїми та 8 поразками — 16 очок.
Запасні: Фастов, Дударенко, Семенов, Швець, Співаков, Приходько, Галас, Непейпієв, Кобзар.
Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Самар, Шаповал — Косовський, Дедух — Войцеховський, І. Когут, Сіднней — Сухоручко.
Запасні: Єрмолов, Кулаковський, Островський, Корнієнко, Нестеренко, Чорноморець, Ієде.
Ворскла: Домолега — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк — Кане, Челядін, Ндукве — Ковталюк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Клим Заброда (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського (Полтава, Україна) зіграють полтавська Ворскла та київський Лівий Берег.
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Анонс матчу Ворскла - Лівий Берег 13.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 13.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою Лівий Берег (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Лівий Берег залишилася з поразкою . Зіткнення Лівий Берег та Ворскла у попередньому футбольному матчі 09.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Лівий Берег можна подивитися 13.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Шахтар - 05.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти ЛНЗ - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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