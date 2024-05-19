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Арсенал - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 грудня 2024, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
26'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
31%
Евертон
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Everton FC when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Everton FC is 2-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 26 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 83-27 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 67 meetings, Arsenal FC have won 42 times, there have been 13 draws while Everton FC have won 12 times. The goal difference is 135-60 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Everton FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Everton FC scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Everton FC in their last 3 encounters.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 5-2-0.
  • Gabriel Jesus has more yellow cards (4) than any other player at Arsenal FC. Michael Keane has collected 4 for Everton FC.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 51% of their matches, Everton FC in 25% of their matches.
  • Arsenal FC wins 51% of halftimes, Everton FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Everton FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Everton FC won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Everton FC is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.32 goals when playing at home and Everton FC scores 0.83 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
15
Перемог
27
Ігор
7
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Монако В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 5 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Спортинг 1 - 5 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Евертон 4 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Евертон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Евертон П
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
38%
Нічия
31%
Евертон
31%
Склади команд
22
Raya, David
49
Lewis-Skelly, Myles
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
23
Мікель Меріно
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
27
Gueye, Idrissa Gana
8
Mangala, Orel
11
Джек Гарісон
16
Абдулайе Дукуре
10
Ndiaye, Iliman
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Шон Дайч
Статистика матчу
3
Штрафні
2
Фоли
3
2
Блоковано ударів
1
2
Кутові
1
78%
Володіння м'ячем
22%
2
Удари повз
2
Офсайди
Трансляція
22'
Тарковскі ліквідував загрозу воротам, яка виникла внаслідок подачі Едегора зі штрафного.
16'
Сака увійшов до карного, змістився з флангу в центр і завдавав удару з небезпечної позиції. Один із захисників встиг кинутися під мʼяч.
15'
Поки на здивування рівну гру ми спостерігаємо. Ігрова ініціатива, звичайно, за «канонірами», а за моментами все скромно з обох сторін.
8'
Цікаво розвивалася атака Арсенала лівим флангом, але Мартінеллі так і не зміг піти з-під опіки Тарковскі. Заробив лише кутовий, з якого жодної загрози не було створено.
6'
Перший момент у сьогоднішньому матчі створює Евертон. Дукуре вийшов сам на сам під гострим кутом. Малієць готував удар так довго, що Габріел встиг зміститися зі своєї позиції та заблокувати його в підкаті.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Крейг Поусон.
Запасні: Нету (в), Жезус, Жоржиньйо, Ківьор, Нванері, Партей, Стерлінг, Троссар, Тірні.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер — Меріно, Райс, Едегор (к) — Мартінеллі, Гаверц, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Віржінія (в), Армстронг, Бету, Броя, Коулмен, Кін, Ліндстрем, ОʼБраєн, Паттерсон.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Янг — Мангаля, Гує — Ндіає, Дукуре, Гаррісон — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 16-го туру АПЛ Арсенал – Евертон.
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Анонс матчу Арсенал - Евертон 14.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Евертон у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Евертон можна подивитися 14.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Монако - 11.12.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Вулверхемптон" - 04.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

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