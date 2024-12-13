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Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 грудня 2024, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 1
Оновити
25'
Фулгем
Лондон
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Хід матчу
2' Ісса Диоп 7' Diaz, Luis 9' Андреас Перейра 11' Андреас Перейра
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
29%
Фулгем
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC when Liverpool FC is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 12 times, there have been 4 draws while Fulham FC have won 2 times. The goal difference is 34-8 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 36 meetings, Liverpool FC have won 22 times, there have been 7 draws while Fulham FC have won 7 times. The goal difference is 68-32 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Fulham FC (4-3 at home and 3-1 away).
  • In Premier League, Liverpool FC have 5 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Fulham FC scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC haven't lost in their last 17 games.
  • Liverpool FC have won 9 home matches in a row.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Fulham FC in their last 3 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 6-0-1.
  • Fulham FC's away record this season: 2-3-2.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 13 goals. Alex Iwobi has scored 5 times for Fulham FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 8. Antonee Robinson is Fulham FC's biggest assister (4).
  • Alexis Mac Allister has more yellow cards (5) than any other player at Liverpool FC. Sasa Lukic has collected 6 for Fulham FC.
  • A year ago, Fulham FC were number 14 in the table with 15 points. Now they are number 6 with 22 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 51% of their matches, Fulham FC in 36% of their matches.
  • Liverpool FC wins 51% of halftimes, Fulham FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Fulham FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Fulham FC won 0, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 2.2 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 1.8.
  • Liverpool FC scores 2.48 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
10
Перемог
16
Ігор
3
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Фулгем 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 21:30 Фулгем 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 4 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Фулгем В
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Головні події
11'
Андреас Перейра ГООЛ!
9'
Андреас Перейра
Diaz, Luis
7'
2'
Ісса Диоп
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
29%
Фулгем
32%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
17
Jones, Curtis
38
Gravenberch, Ryan
8
Szoboszlai, Dominik
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
11
Мохамед Салах
1
Бернд Лено
2
Кенні Тете
31
Ісса Диоп
15
Cuenca, Jorge
33
Robinson, Antonee
16
Berge, Sander
20
Lukic, Sasa
17
Iwobi, Alex
18
Андреас Перейра
8
Wilson, Harry
7
Рауль Хіменес
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
    7
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    11 9
  • 8
    Wilson, Harry
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 20
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
    2
  • 15
    Cuenca, Jorge
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 1
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Силва, Марку
Статистика матчу
2
Штрафні
4
2
Офсайди
1
ЖК
2
1
Удари повз
1
2
Фоли
2
Удари в отвір
1
1
ЧК
47%
Володіння м'ячем
53%
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Фулгем
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
25'
Непогане закидання на хід Гакпо, але той не зумів втримати м'яч в межах поля
23'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Дачники і після розіграшу та серії передач спробували віддати врозріз, але невдало і м'яч полетів за межі поля
22'
Небезпечний момент
Перейра пробив з-за меж штрафного, проте після рикошету м'яч полетів вище воріт
21'
Небезпечний момент
Вілсон завдав прямого удару зі штрафного, зумів перекинути стінку, але разом з нею і ворота, відправивши м'яч в кількох сантиметрах над поперечиною
20'
Офсайду не зафіксовано. Робертсон покидає поле, а гості отримують право на доволі небезпечний штрафний
19'
Арбітр чекає перегляду VAR на предмет положення поза грою в Вілсона. Це може врятувати Робертсона
17'
Червона картка
Ліверпуль залишається в меншості! Під час діагоналі на Вілсона Роберстон зумів перехопити передачу, але виконав це невдало і м'яч відскочив від нього, що потенційно виводило опонента на побачення з голкіпером і Роберстон збив з ніг суперника. Момент був дограний і Хіменес не зумів забити, а після арбітр дав свисток і показав Роберстону червону картку за "фол останньої надії"
15'
Після пропущеного голу Мерсисайдці почали грати більш активно і намагаються якнайшвидше зрівняти рахунок, проте їм поки не вдається дістатися воріт суперника
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Перейра відкриває рахунок! Зрізка Ліверпуля в центрі поля призвела до втрати м'яч, серією передач м'яч опинився в Робінсона на лівому фланзі, який закинув на дальню стійку і Перейра зумів вдало виставити ногу та переправити м'яч у ворота, а рикошет від Робертсона завадив Аліссону зупинити м'яч! Рахунок стає 1:0 на користь Фулгема
9'
Жовта картка
Перейра ударом ззаду збив з ніг Гравенберха і за небезпечну гру та зрив атаки отримав попередження
8'
Жовта картка
Під час удару Діас вдарив Куенку та повалив на газон, за що отримав попередження
7'
Небезпечний момент
Гакпо виконав закидання з лівого флангу і Діас перед воротами пробив в падінні через себе, але відправив м'яч над поперечиною
4'
Лукич виконав закидання з лівого флангу на Хіменеса, проте Аліссон впевнено зіграв на виході та забрав м'яч у руки
3'
Жовта картка
За небезпечну гру проти Робінсона Діоп був покараний жовтою карткою
2'
І одразу ж пауза у грі. Роберстон отримав ушкодження після зіткнення з Діопом і потребує допомоги лікарів
1'
Свисток
Тоні Херрінгтон дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Тоні Херрінгтон
Головний тренер Фулгему: Марку да Сілва
На лаві запасних: Бенда, Годо, Карлос Вінісіус, Кастань, Кінг, Родрігу Муніз, Сессеньйон, Сміт-Роу, Траоре
Стартовий склад Фулгему (4-2-3-1): Лено - Робінсон, Куенка, Діоп, Тете - Лукич, Берге - Вілсон, Перейра, Івобі - Хіменес
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот
На лаві запасних: Діогу Жота, Елліотт, Ендо, К'єза, Кванса, Келлехер, Мортон, Нуньєс, Ніоні
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон - Роберстон, Ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд - Джонс, Гравенберх, Собослай - Діас, Гакпо, Салах
Ліверпуль продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю всього один раз програвши та двічі зігравши внічию у поточному сезоні АПЛ. Відрив від найближчого переслідувача - Челсі, складає чотири бали, при тому Мерсисайдці мають гру в запасі. На рахунку Фулгему шість перемог та п'ять нічиї і з 23-ма балами вони замикають першу половину турнірної таблиці. Відставання від зони єврокубків складає всього два бали
Матч пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу шістнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме у гостях Фулгем
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Фулгем 14.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем можна подивитися 14.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Жирона - 10.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти Арсенал - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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