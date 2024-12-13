Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Червона картка

Ліверпуль залишається в меншості! Під час діагоналі на Вілсона Роберстон зумів перехопити передачу, але виконав це невдало і м'яч відскочив від нього, що потенційно виводило опонента на побачення з голкіпером і Роберстон збив з ніг суперника. Момент був дограний і Хіменес не зумів забити, а після арбітр дав свисток і показав Роберстону червону картку за "фол останньої надії"