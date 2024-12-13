Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Жирона - 10.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти Арсенал - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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