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Челсі - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 грудня 2024, 21:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
43%
Брентфорд
18%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 2 times, there have been 0 draws while Brentford FC have won 3 times. The goal difference is 9-8 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 10 meetings, Chelsea FC have won 4 times, there have been 3 draws while Brentford FC have won 3 times. The goal difference is 16-12 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC's last home win against Brentford FC was in 2017.
  • Last season's matches: 0-2 (Chelsea FC at home) and 2-2 (Brentford FC at home).
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 20% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Brentford FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 8 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Brentford FC haven't won any of their last 6 away matches.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's away record this season: 0-1-6.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 6. Mikkel Damsgaard is Brentford FC's biggest assister (4).
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 19 points. Now they are number 2 with 31 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 43% of their matches, Brentford FC in 34% of their matches.
  • Chelsea FC wins 43% of halftimes, Brentford FC wins 34%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 30% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brentford FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Brentford FC won 3, 2 draws.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Chelsea FC scores 0.6 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Brentford FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Brentford FC is 0.4.
  • Chelsea FC scores 2.59 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
3
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 21:30 Брентфорд 0 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 17:30 Астана 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Саутгемптон 1 - 5 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:35 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Гайденгайм 0 - 2 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Евертон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Борнмут В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
43%
Брентфорд
18%
Трансляція
Запасні: Вальдімарссон, Шаде, Карвалью, Мі, Аєр, Меггома, Конак, Янельт, Тревітт.
Брентфорд: Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Дамсгор — Мбемо, Вісса.
Запасні: Йоргенсен, Дісасі, Ачеампонг, Вейга, Дьюзбері-Голл, Рак-Сакай, Джордж, Нкунку, Гую.
Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Брентфорд іде десятим із 7 перемогами, 2 нічиїми та 6 поразками — 23 очки.
Інфо
Челсі йде другим із 9 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 31 очко.
Пітер Бенкс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонські Челсі та Брентфорд.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Челсі" - Брентфорд 15.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Брентфорд можна подивитися 15.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Астана - 12.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Ньюкасл" - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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