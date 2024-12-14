Челсі - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Брентфорд 15.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 15.12.2024

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Астана - 12.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Минулий матч команди Брентфорд був зіграний проти "Ньюкасл" - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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