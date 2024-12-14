Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Гвардіол відкриває рахунок! Господарі розіграли кутовий, після двох передач Де Брюйне виконав навіс і влучив в ногу Діалло, від якого траєкторія змінилася ідеально і м'яч прилетів прямо до Гвардіола на лінію воротарського, де він виграв верхову боротьбу і точнісіньким ударом головою відправив м'яч в сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Сіті