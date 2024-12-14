Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 10.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ювентус - 11.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Вікторія - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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