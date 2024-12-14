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Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 грудня 2024, 18:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
41'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
14' Мейсон Маунт Вийшов: Mainoo, Kobbie
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United when Manchester City is playing at home is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Manchester United is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 46-41 in favour of Manchester City.
  • During the last 66 meetings, Manchester City have won 25 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 32 times. The goal difference is 97-97 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Manchester United (3-1 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Manchester City scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester United haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Manchester United in their last 3 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 13 goals. Marcus Rashford has scored 4 times for Manchester United.
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 27 points. Now they are number 13 with 19 points.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Manchester United in 37% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Manchester United wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Manchester City.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Manchester United won 1, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Manchester United is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.39 goals when playing at home and Manchester United scores 1.47 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
17
Перемог
33
Ігор
11
Перемог
Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англії 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Феєноорд Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Вікторія 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Буде-Глімт В
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Новини команд
Головні події
14'
Мейсон Маунт
Вийшов: Mainoo, Kobbie
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
34%
Нічия
38%
Манчестер Юнайтед
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
    14
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
7
Штрафні
1
1
Фоли
5
58%
Володіння м'ячем
42%
3
Кутові
Офсайди
2
2
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
38'
Невеличка сутичка на полі. Вокер грубо зіграв проти Гейлунна, після чого між ним почалася сутичка, гравці обох команд почали штовханину, навіть прибігли обидва голкіпери
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гвардіол відкриває рахунок! Господарі розіграли кутовий, після двох передач Де Брюйне виконав навіс і влучив в ногу Діалло, від якого траєкторія змінилася ідеально і м'яч прилетів прямо до Гвардіола на лінію воротарського, де він виграв верхову боротьбу і точнісіньким ударом головою відправив м'яч в сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Сіті
36'
Доку пробив з меж штрафного, але влучив у суперника, після чого м'яч полетів за межі поля
32'
Команди обмінялися атаками, проте в обох випадках передачі під удар були заблоковані суперниками
29'
Містяни контролюють м'яч і намагаються дістатися воріт суперника
26'
Офсайд
Діалло отримав м'яч за спини захисникам, наблизився до воріт і пробив. Він не зумів влучити у площину воріт, а після ще й арбітр зафіксував положення поза грою
23'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу на ближню стійку Діаш в боротьбі зумів пробити, але вище воріт
23'
Ще один удар Фодена, тепер з меж штрафного, а після рикошету м'яч полетів за межі поля
21'
Небезпечний момент
Доку виконав простріл з лівого флангу, суперники перехопили м'яч і вибили його, який відскочив до Фодена і той пробив з-за меж штрафного, але не влучив у площину воріт
18'
Фоден закинув зліва з меж штрафного, але суперники зуміли перехопити передачу
16'
Гюндоган виконав закидання в бік воріт суперника, але зробив це занадто сильно і м'яч полетів за межі поля
14'
Заміна
Доволі рано Рубен Аморім вимушений провести першу заміну, адже Маунт отримав ушкодження і не може продовжити поєдинок, а замість нього на полі з'явився Мейну
11'
Офсайд
Спроба чергової атаки гостей закінчилася положенням поза грою в Діалло
10'
Дало виконав ще одну закидання з лівого флангу, але цього разу занадто сильно і м'яч полетів за межі поля
9'
Гравці Юнайтед зуміли захопити м'яч і тепер вони шукають варіанти розвитку атаки
6'
Дало виконав закидання з лівого флангу, проте Едерсон першим зіграв на м'ячі і забрав його в руки
6'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після розіграшу не знайшли варіантів розвитку атаки і їм довелося повертати м'яч в бік центра поля
5'
Де Брюйне виконав закидання з лівого флангу, проте Мартінес випередив Голанда та вибив м'яч
3'
Містяни доволі активно розпочали матч і поки саме вони контролюють м'яч
Ентоні Тейлор дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Ентоні Тейлор
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Рубен Аморім
На лаві запасних: Антоні, Баїндір, Еріксен, Зіркзе, Йоро, Каземіро, Лінделоф, Маласія, Мейну
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (3-4-3): Онана - Мартінес, Магвайр, Де Лігт - Дало, Фернандеш, Угарте, Мазраві - Маунт, Гейлунн, Діалло
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: О'Райллі, Гріліш, Ковачич, Макеті, Мубама, Ортега, Савіньйо, Стоунс, Сімпсон-П'юзі
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Едерсон - Гвардіол, Діаш, Вокер - Сілва, Гюндоган - Нуньєс, Фоден, Де Брюйне, Доку - Голанд
Криза Сіті продовжується і вони вже опустилися на п'яту сходинку турнірної таблиці, а відставання від Ліверпуля складає дев'ять очок. Юнайтед залишається в другій половині турнірної таблиці і з дев'ятнадцятьма балами розташовується на тринадцятій сходинці
Матч пройде у Манчестері на Етіхад Стедіум та розпочнеться о 18:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу шістнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому нас очікує Манчестерське дербі - Сіті прийме у гостях Юнайтед
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 15.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 10.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 15.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Ювентус - 11.12.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Вікторія - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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