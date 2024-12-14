Райо Вальєкано - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Райо Вальєкано - Реал 14.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 14.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 18.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)

Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924

Країна: Испания

Тренер: Иньиго Перес



Минулий поєдинок команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Валенсія" - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Аталанта" - 10.12.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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