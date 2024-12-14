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Райо Вальєкано - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 грудня 2024, 22:00 - Тереза Риверо . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Райо Вальєкано
Мадрид
0 - 0
Оновити
1'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
28%
Нічия
34%
Реал
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Real Madrid when Rayo Vallecano is playing at home is 2-3. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Rayo Vallecano and Real Madrid is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Rayo Vallecano playing at home, Rayo Vallecano have won 3 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 12 times. The goal difference is 32-15 in favour of Real Madrid.
  • During the last 32 meetings, Rayo Vallecano have won 4 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 25 times. The goal difference is 81-29 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-1 (Rayo Vallecano at home) and 0-0 (Real Madrid at home).
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 33% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 35% of their goals between the minutes 61-75?
  • Rayo Vallecano haven't scored in 0 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Unai Lopez has more yellow cards (5) than any other player at Rayo Vallecano. Vinicius Junior has collected 4 for Real Madrid.
  • Rayo Vallecano wins 1st half in 21% of their matches, Real Madrid in 41% of their matches.
  • Rayo Vallecano wins 21% of halftimes, Real Madrid wins 41%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Rayo Vallecano leads 1-0 at home, they win in 37% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Rayo Vallecano.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Rayo Vallecano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Rayo Vallecano won 1, Real Madrid won 2, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Rayo Vallecano scores 1 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against Rayo Vallecano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Rayo Vallecano and Real Madrid is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Rayo Vallecano and Real Madrid is 1.4.
  • Rayo Vallecano scores 1 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid's away record this season: 4-3-1.
  • Jorge de Frutos is Rayo Vallecano's top scorer with 3 goals. Kylian Mbappe has scored 9 times for Real Madrid.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Райо Вальєкано
2
Перемог
18
Ігор
13
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.02.2024 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.11.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.11.2022 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 19:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.11.2024 - 17:15 Севілья 1 - 0 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.11.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 3 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 17:15 Райо Вальєкано 1 - 0 Завершено Алавес В
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 Аталанта 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
07.12.2024 - 22:00 Жирона 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.12.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 1 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Райо Вальєкано
28%
Нічия
34%
Реал
38%
Склади команд
13
Batalla, Augusto
3
Chavarria, Pep
24
Lejeune, Florian
16
Mumin, Abdul
2
Ratiu, Andrei
21
Адрiан Ембарба
6
Ciss, Pathe
17
Lopez, Unai
19
De Frutos, Jorge
7
Palazon, Isi
11
Nteka, Randy
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Tchouameni, Aurelien
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
21
Diaz, Brahim
8
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
15
Guler, Arda
Стартовий склад
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 11
    Nteka, Randy
    Півзахисник
  • 21
    Адрiан Ембарба
    Півзахисник
  • 6
    Ciss, Pathe
    Півзахисник
  • 17
    Lopez, Unai
  • 19
    De Frutos, Jorge
    Форвард
  • 3
    Chavarria, Pep
    Захисник
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 2
    Ratiu, Andrei
    Захисник
  • 13
    Batalla, Augusto
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Перез, Иньиго
  • Карло Анчелотти
LIVE
Трансляція матчу Райо Вальєкано - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр — Хуан Мартінес Мунуера.
Запасні: Карденас (в), Пача, Балью, Валентін, Гарсія, Гвардіола, Гумбау, Діас, Ернандес, Камельйо, Монтьєль, Трехо.
Інфо
Стартовий склад Райо Вальєкано: Баталья — Чаваррія, Лежен, Мумін, Раціу — Ембарба, Сісс, Лопес, де Фрутос — Паласон (к), Нтека. Головний тренер — Іньїго Перес.
Запасні: Лунін (в), Местре (в), Лоренцо, Юсі, Асенсіо, Вальєхо, Вінісіус, Ендрік, Камавінга, Муньйос, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Чуамені, Васкес — Беллінгем, Модрич (к), Вальверде, Діас — Гюлер, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 17-го раунду Ла Ліги Райо Вальєкано — Реал Мадрид.
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Анонс матчу Райо Вальєкано - Реал 14.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Тереза Риверо.

Дата проведення матчу: 14.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Райо Вальєкано (Мадрид) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Райо Вальєкано та Реал у попередньому футбольному матчі 18.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Райо Вальєкано - Реал можна подивитися 14.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Райо Вальєкано - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальєкано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

Минулий поєдинок команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Валенсія" - 07.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Аталанта" - 10.12.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Райо Вальєкано - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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