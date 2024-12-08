Комо - Рома онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Комо (Комо) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Синиджаглиа.
Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд Фабрегас, Сеск и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Комо (Комо)
Рік заснування Комо (Комо): 1907
Країна: Италия
Минулий поєдинок команди Комо був зіграний проти "Венеція" - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній матч команди Рома був зіграний проти Брага - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.
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