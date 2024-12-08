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Комо - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 15 грудня 2024, 19:00 - Джузеппе Синиджаглиа . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Антонио Рапуано
Рейтинг матчу:
Комо
Комо
0 - 0
Оновити
11'
Рома
Рим
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Комо
35%
Нічия
30%
Рома
35%
Цікаві факти
  • In Serie A, AS Roma have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Como 1907 scores 50% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AS Roma scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Como 1907 haven't won in their last 9 games.
  • Como 1907 have played 4 home matches in a row without winning.
  • AS Roma haven't won any of their last 11 away matches.
  • Como 1907 haven't scored in 1 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 3 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 0-4-3.
  • Patrick Cutrone is Como 1907's top scorer with 4 goals. Artem Dovbyk has scored 4 times for AS Roma.
  • Nico Paz has assisted the most goals for Como 1907 with 3. Stephan El Shaarawy is AS Roma's biggest assister (3).
  • Alberto Moreno has more yellow cards (4) than any other player at Como 1907. Niccolo Pisilli has collected 5 for AS Roma.
  • A year ago, AS Roma were number 4 in the table with 25 points. Now they are number 11 with 16 points.
  • Como 1907 have conceded a goal in each of their last 16 matches.
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Como 1907 wins 1st half in 33% of their matches, AS Roma in 30% of their matches.
  • Como 1907 wins 33% of halftimes, AS Roma wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Como 1907.
  • On their last meeting Como 1907 won by 2 goals.
  • When Como 1907 leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Como 1907 is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Como 1907.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Como 1907's.
  • Como 1907 scores 1.78 goals when playing at home and AS Roma scores 1.23 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Комо
Чемпіонат Італії 2024/2025
08.12.2024 - 19:00 Венеція 2 - 2 Завершено Комо Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.11.2024 - 16:00 Комо 1 - 1 Завершено Монца Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Комо 0 - 2 Завершено Фіорентина П
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.11.2024 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершено Комо Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
04.11.2024 - 19:30 Емполі 1 - 0 Завершено Комо П
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Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Рома 3 - 0 Завершено Брага В
Чемпіонат Італії 2024/2025
07.12.2024 - 21:45 Рома 4 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.12.2024 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершено Аталанта П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Рома П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Комо
35%
Нічия
30%
Рома
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Андреа Белотті
    Форвард
  • 16
    Fadera, Alieu
    Форвард
  • 79
    Paz, Nico
    Півзахисник
  • 7
    Strefezza, Gabriel
  • 26
    Engelhardt, Yannick
    Півзахисник
  • 33
    Da Cunha, Lucas
    Півзахисник
  • 93
    Федеріко Барба
    Захисник
  • 2
    Марк-Олівер Кемпф
    Захисник
  • 5
    Goldaniga, Edoardo
    Захисник
  • 77
    Van Der Brempt, Ignace
    Захисник
  • 25
    Пепе Рейна
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 12
    Abdulhamid, Saud
    Захисник
  • 28
    Le Fee, Enzo
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фабрегас, Сеск
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Комо - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
6'
Небезпечний момент
Кутовий подали гості. І непогано - Салемакерс другим темпом пробивав метрів із 16-ти, але не влучив! А влучив би – міг би бути гол! Мабуть, перший момент у нас
5'
Рома намагається забрати м'яч та ініціативу, володіти м'ячем
3'
Офсайд
Ось Анхеліньо заліз у офсайд на фланзі
2'
Початок відносно спокійний. Ну як спокійне – боротьба є, але в центрі поля
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Кіра Найтлі на трибунах, нічого собі!
На полі вже команди!
Раніше італійська преса писала, що Артем може втратити довіру головного тренера
Інфо
Артем Довбик залишився у запасі на матч!
Інфо
Стартовий склад Комо: Аудеро, ван дер Бремпт, Доссена, Кемпф, Сала, Так Кунья, Енгельхардт, Пас, Стрефезза, Фадера, Белотті
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар, Хуммельс, Н'Діка, Абдулхамід, Анхеліньо, Челік, Коне, Ле Фе, Дібала, Ель-Шаараві, Салемакерс
Комо поки що в зоні вильоту – 18 місце та 12 очок
Рома знаходиться на 12-му місці в таблиці чемпіонату – 16 очок в активі у римлян
Інфо
Матч розпочнеться о 19:00, судити гру буде Антоніо Рапуано!
Всім добрий вечір! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 16-го туру Серії А, в якому Комо прийме Рому.
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Останні матчі
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Анонс матчу Комо - Рома 15.12.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Комо (Комо) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Синиджаглиа.

Дата проведення матчу: 15.12.2024
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд Фабрегас, Сеск и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Комо (Комо)
Рік заснування Комо (Комо): 1907
Країна: Италия

Минулий поєдинок команди Комо був зіграний проти "Венеція" - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Брага - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Комо - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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