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Борнмут - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 грудня 2024, 22:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Вест Хем Юнайтед
Лондон
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
37%
Нічия
37%
Вест Хем Юнайтед
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and West Ham United is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 3 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 17-12 in favour of West Ham United.
  • During the last 17 meetings, AFC Bournemouth have won 5 times, there have been 5 draws while West Ham United have won 7 times. The goal difference is 34-25 in favour of West Ham United.
  • AFC Bournemouth's last home win against West Ham United was in 2019.
  • Last season's matches: 1-1 (AFC Bournemouth at home) and 1-1 (West Ham United at home).
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 39% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 4% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that West Ham United scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • AFC Bournemouth have a winning streak of 3 matches.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Marcus Tavernier has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 4. Jarrod Bowen is West Ham United's biggest assister (5).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 15 in the table with 16 points. Now they are number 8 with 24 points.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, West Ham United in 22% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, West Ham United wins 22%.
  • The winner of their last meeting was West Ham United.
  • On their last meeting West Ham United won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than West Ham United.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • West Ham United have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, West Ham United won 3, 2 draws.
  • West Ham United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • AFC Bournemouth scores 0.4 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and West Ham United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and West Ham United is 1.
  • AFC Bournemouth scores 1.73 goals when playing at home and West Ham United scores 1.16 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
15
Ігор
6
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.02.2024 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 1 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.12.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 22:15 Лестер Сіті 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 5 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.11.2024 - 22:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Евертон Н
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
37%
Нічия
37%
Вест Хем Юнайтед
27%
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Кріс Кавана.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Кепа — Керкез, Хейсен, Забарний, Сміт (к) — Кук, Крісті — Семеніо, Клюйверт, Уаттара — Еванілсон. Головний тренер — Андоні Іраола.
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Фабʼянський — Ван-Біссака, Кілман, Мавропанос, Цоуфал — Соучек, Альварес — Пакета, Солер, Кудус — Боуен (к). Головний тренер — Хулен Лопетегі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 16-го туру АПЛ Борнмут – Вест Гем.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Вест Хем Юнайтед" 16.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 16.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 28.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 16.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Ипсвич Таун - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 09.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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