Борнмут - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - "Вест Хем Юнайтед" 16.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 16.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Вест Хем Юнайтед", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 28.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Ипсвич Таун - 08.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Попередній поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 09.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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