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Саутгемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 18 грудня 2024, 22:00 - Сент-Мэри . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Саутгемптон
Саутгемптон
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
27%
Нічия
35%
Ліверпуль
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Liverpool FC is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 8 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 13 times. The goal difference is 46-35 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 52 meetings, Southampton FC have won 12 times, there have been 10 draws while Liverpool FC have won 30 times. The goal difference is 102-54 in favour of Liverpool FC.
  • Southampton FC haven't won in their last 6 games.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 19 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 13 away matches.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 38% of their matches, Liverpool FC in 50% of their matches.
  • Southampton FC wins 38% of halftimes, Liverpool FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In EFL Cup, Liverpool FC has better performance than Southampton FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Southampton FC scores 1.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Liverpool FC is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Liverpool FC is 2.6.
  • Southampton FC scores 2 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.21 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC have lost 3 matches in a row.
  • Southampton FC have a losing streak of 3 matches at home.
  • Southampton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
6
Перемог
26
Ігор
16
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Саутгемптон 0 - 5 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Саутгемптон 1 - 5 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.11.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Фулгем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 19:45 Жирона 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал В
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Новини команд
Саутгемптон – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу Кубка Ліги на 18.12.2024 18.12.2024 в 17:11 Саутгемптон – Ліверпуль. Анонс та прогноз матчу Кубка Ліги на 18.12.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Саутгемптоном" та "Ліверпулем" у рамках чвертьфіналу Кубка Англійської Ліги
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
27%
Нічия
35%
Ліверпуль
38%
LIVE
Трансляція матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Ліверпуль": 62. Келлехер, 2. Гомес, 3. Ендо, 9. Нунес, 10. Мак Аллістер, 18. Гакпо, 19. Елліотт, 66. Александер-Арнольд, 78. Куанса, 80. Мортон, 98. Ніоні
Інфо
"Саутгемптон": 1. Маккарті (к), 14. Брі, 6. Харвуд-Белліс, 35. Беднарек, 15. Вуд, 3. Меннінг, 4. Даунс, 18. Фернандеш, 7. Арібо, 33. Діблінг, 19. Арчер
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Чвертьфінал Кубка англійської ліги. «Саутгемптон» приймає “Ліверпуль”.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Умранієспор Умранієспор 1 Фатіх Карагюмрюк Фатіх Карагюмрюк 2 Завершено 22:00 - Вчора Ювентус Ювентус 4 Кальярі Кальярі 0 Завершено 21:00 - Вчора Валвейк Валвейк 4 Камбюр Камбюр 1 Завершено 22:45 - 16.12.2024 Rio Ave Rio Ave 2 Віторія Віторія 2 Завершено 22:00 - 16.12.2024 Борнмут Борнмут 1 Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1

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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" 18.12.2024, Кубок англійської ліги

Протистояння між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 18.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" можна подивитися 18.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Минулий поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 14.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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