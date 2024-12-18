Саутгемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" 18.12.2024, Кубок англійської ліги

Протистояння між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 18.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 24.11.2024 закінчилось з такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Рубен Сельес



Минулий поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Тоттенхем" - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 14.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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