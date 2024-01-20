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Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 18 грудня 2024, 21:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Энди Медли
Арсенал
Лондон
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
38%
Крістал Пелес
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Crystal Palace is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 8 times, there have been 4 draws while Crystal Palace have won 2 times. The goal difference is 33-14 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 28 meetings, Arsenal FC have won 16 times, there have been 8 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 55-29 in favour of Arsenal FC.
  • Crystal Palace's last away win against Arsenal FC was in 2019.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 8 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • Crystal Palace haven't lost in their last 5 games.
  • Crystal Palace have lost none of their last 5 away matches.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Crystal Palace in their last 5 encounters.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 52% of their matches, Crystal Palace in 39% of their matches.
  • Arsenal FC wins 52% of halftimes, Crystal Palace wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 5 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Crystal Palace won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Crystal Palace is 1.4.
  • Arsenal FC scores 2.28 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have won 3 home matches in a row.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Арсенал
13
Перемог
22
Ігор
3
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Монако В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 5 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
33%
Нічия
38%
Крістал Пелес
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 3
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 30
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 58
    Kporha, Caleb
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 27
    Трево Чалоба
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Glasner, Oliver
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Крістал Пелес"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Зінченко продовжує відновлюватися від травми, його немає в заявці на цю зустріч.
Інфо
Арбітр — Енді Медлі.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Тірні, Ківьор, Тімбер, Партей — Меріно, Жоржиньйо (к), Нванері — Троссар, Жезус, Стерлінг. Головний тренер — Мікель Артета.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Гендерсон — Гехі (к), Лакруа, Чалоба — Мітчелл, Лерма, Гʼюз, Кпора — Езе, Сарр — Матета. Головний тренер — Олівер Гласнер.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубку Футбольної ліги між Арсеналом і Кристал Пелас.
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Анонс матчу Арсенал - "Крістал Пелес" 18.12.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 18.12.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 20.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Крістал Пелес" можна подивитися 18.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 14.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

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