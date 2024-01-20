Арсенал - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Крістал Пелес" 18.12.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 18.12.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 20.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 14.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 15.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

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