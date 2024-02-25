Рух - Полісся онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Полісся у попередньому футбольному матчі 25.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Шахтар - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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