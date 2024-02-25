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Рух - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 грудня 2024, 18:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
перерыв
Полісся
Житомир
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Рух
40%
Нічия
26%
Полісся
34%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-1 (FC Rukh Lviv at home) and 0-1 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 44% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Oleksii Sych has assisted the most goals for FC Rukh Lviv with 4. Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (4).
  • Roman Didyk has more yellow cards (6) than any other player at FC Rukh Lviv. Ruslan Babenko has collected 4 for FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 29% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 25% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 29% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Rukh Lviv scores 1.55 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr have lost their last 3 away matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't won in their last 4 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost 3 away matches in a row.
  • Igor Krasnopir is FC Rukh Lviv's top scorer with 5 goals. Oleksiy Gutsulyak has scored 8 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полісся 0 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Рух
40%
Нічия
26%
Полісся
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 20
    dos Santos Chrisp, Klayver Gabriel
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 13
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 4
    Matic, Matej
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 90
    Paixao
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Ashur, Imad
Трансляція
Такої собі якості було це видовище в першому таймі. У жодної з команд не виходить атакувати, моментів обмаль, лише Полісся трохи загострило кутовими посеред тайму, і все на тому. Не для цього ми з вами збирались посеред тижня.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Відскок від подачі Тейлора з правого флангу штрафного від самого ж бразильця й полетів за лицьову.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 4 хв.
42'
Проти Крушинського сфолив Федор перед власним штрафним.
40'
Контроль м'яча від господарів на власній половині.
37'
На кутовий заблокував подачу Карабіна з правого флангу Сарапій.
34'
Пайшао на правому фланзі штрафного перечепився через м'яч, після чого йому ще й наступив на ногу Слюбик.
31'
Жовта картка
Климчук наступив на ногу Сарапію в центрі чужого штрафного.
29'
Слюбик вибивав м'яч на правому фланзі оборони й шипами роздер стегно Пайшао.
27'
Небезпечний момент
Розіграш кутового на правому фланзі завершився подачею Михайіченка на дальню з ударом головою на завершення від Сарапія, але Ледвій і це парирував на кутовий.
26'
Небезпечний момент
На кутовий дістав під поперечиною Ледвій удар Віалле головою в центрі штрафного на завершення подачі з кутового на лівому фланзі.
24'
Мустафаєв на лівому фланзі заробив кутовий подачею в суперника.
21'
Лях на суперника спрямував навіс із штрафного з лівого флангу.
19'
Сич на правому фланзі штрафного заробив кутовий прострілом у Сарапія.
17'
Потоптався по ногах Бабенка перед чужим штрафним Климчук.
15'
Матич запустив у аут передачу на лівий фланг атаки.
12'
Навіс із лівого флангу завершився пошкодженням для Гуцуляка в центрі штрафного.
10'
Закидання на хід через правий фланг атаки Климчук не мав шансів наздогнати.
7'
Уже відзначаємо важкий старт від обох команд. Далі буде?
5'
Команди розпочинають у позиційній боротьбі.
3'
Михайліченко перевів у аут закидання до лівого флангу атаки в напрямку Клайвера.
1'
Полісся починає матч на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Полісся йде п'ятим із 6 перемогами, 5 нічиїми та 3 поразками — 23 очки.
Інфо
Рух іде восьмим із 4 перемогами, 7 нічиїми та 3 поразками — 19 очок.
Запасні: Кудрик, Уліганець, Венделл, Луїфер, Шастал, Назаренко, Макуана, Лєднєв, Караман, Мельниченко, Кушніренко, Смоляков.
Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Матич, Михайліченко — Сарапій, Крушинський, Бабенко — Гуцуляк, Пайшао, Мустафаєв.
Запасні: Герета, Ванівський, Роман, Товарницький, Кітела, Підгурський, Семотюк, Квасниця, Краснопір, Руніч.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Федор, Дідик, Пастух — Карабін, Климчук, Клайвер.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.
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Анонс матчу Рух - Полісся 04.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Полісся у попередньому футбольному матчі 25.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Полісся можна подивитися 04.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Шахтар - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 30.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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