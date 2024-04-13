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ФК Олександрія - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 грудня 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
60'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
33%
Нічия
16%
Динамо
51%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Dynamo Kyiv is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 1 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kyiv have won 8 times. The goal difference is 27-11 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 29 meetings, FC Oleksandriya have won 2 times, there have been 7 draws while FC Dynamo Kyiv have won 20 times. The goal difference is 66-19 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2018.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Oleksandriya (4-2 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, FC Oleksandriya have 5 successive home wins.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 20 games.
  • FC Oleksandriya have won 5 home matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 7 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 8-1-0.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 5-1-0.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Vladyslav Vanat has scored 7 times for FC Dynamo Kyiv.
  • Juan Alvina Bezerra has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 3. Mykola Shaparenko is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (6).
  • Ivan Kalyuzhnyi has more yellow cards (5) than any other player at FC Oleksandriya. Denys Popov has collected 3 for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 31% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 44% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 31% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 0, FC Dynamo Kyiv won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya scores 0.8 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.8 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Dynamo Kyiv is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Dynamo Kyiv is 1.4.
  • FC Oleksandriya scores 1.44 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Dynamo Kyiv.
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
29
Ігор
22
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 15:00 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 13:00 ЮКСА 1 - 4 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершено Вікторія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершено Ференцварош П
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Новини команд
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
33%
Нічия
16%
Динамо
51%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Трансляція
56'
Жовта картка
Кравченко зіграв у мʼяч і в ногу суперника одночасно. Арбітр розцінив це як фол на жовту.
49'
Небезпечний момент
Єрмаков дуже серйозно привіз, але одразу ж виправив свою помилку, потягнувши удар Буяльського в дальній кут! Це вже не перша помилка воротаря Олександрії при грі ногами.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Ротань-бол виявився значно сміливішим і амбітнішим, аніж тренерський стиль Шовковського. Олександрія намагалася повести в рахунку, але за перші 45 хвилин їй це не вдалося. Із позитиву в гостей можна відзначити лише гру Вівчаренка, який повністю «зʼїдає» одного з лідерів суперника Безерру.
45+1'
Свисток
Перерва.
43'
Нарешті ми побачили хоч трохи контролю від київського Динамо. Без наближення до воріт, але це бодай щось. До цього матч виглядав як протистояння лідера чемпіонату та міцного середняка.
36'
Гості отримали право на штрафний із позиції, яка виглядала дуже зручною для Бражка. Володимир підійшов до мʼяча, але удару ми, на жаль, не побачили. Поїхала нога в динамівця на поганому газоні.
30'
Півгодини гри позаду, а Динамо навіть не намагається заволодіти ініціативою. Чекають поки суперник втомиться вести гру і почне помилятися? Ну що ж, це дуже по-чемпіонськи.
24'
Небезпечний момент
Мішньов міг забивати! Відмінна комбінація через фланг пройшла в господарів, Кравченко в дотик подав на 11 метрів, куди набігав 15-й номер. Не вистачило зросту для акцентованого удару головою, та й Бражко хитро, ледь помітно підштовхнув у спину.
19'
Футболісти Олександрії колективно запресингували Кабаєва, після чого Безерра ледь не вивів Ковальця сам на сам. Вівчаренко відпрацював до кінця та не дав цьому відбутися.
16'
Небезпечний момент
Ледь не перша контратака Динамо і одразу загроза воротам. Ванат вискочив на побачення з воротарем, але загнав себе в кут і серйозно знизив свої шанси на гол. Пробивати вирішив у ближній, не влучив.
14'
Небезпечний момент
Цього разу мʼяч знайшов Ковальця після подачі з кутового, але капітан Олександрії не зміг відправити його в сітку. А можливість була, Бущан ситуацію не контролював.
12'
Олександрія домінує на полі. Затисли суперника на власній половині та намагаються створювати загрозу. Киян при цьому взагалі не видно біля чужих воріт.
6'
Воротар Динамо перехопив подачу з кутового, яку вже був готовий замикати на дальній стійці Ковалець.
5'
Бущан лише з другої спроби зафіксував мʼяч у руках після дальнього удару Ковальця.
3'
Йде обмін володіннями короткої-середньої тривалості. Жодна з команд не готова віддавати ініціативу супернику.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Команди ділять 1-2 місце в таблиці - після 14 турів по 36 очок у обох після 14 турів
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Моргун, Дячук, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Саленко, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару.
Інфо
Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Кабаєв, Тимчик, Буяльский, Михавко, Михайленко
Інфо
Запасні: Макаренко, Костишин, Кулаков, Логінов, Ващенко, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Малько, Погорілий, Шевченко.
Інфо
Олександрія": Єрмаков, Кравченко, Калюжний, Ковалець, Філіппов, Мишньов, Беляєв, Мартинюк, Кампос, Шабанов, Беззера,
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Віталій Романов
UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн перенесеного матчу 1-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Динамо
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Анонс матчу ФК Олександрія - Динамо 04.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ФК Олександрія (Александрия) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Динамо у попередньому футбольному матчі 13.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Динамо можна подивитися 04.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Чорноморець - 01.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Колос - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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