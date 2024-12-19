  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Тоттенхем - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Тоттенхем - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 19 грудня 2024, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Тоттенхем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
41%
Манчестер Юнайтед
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United when Tottenham Hotspur is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester United is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 7 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 48-37 in favour of Manchester United.
  • During the last 69 meetings, Tottenham Hotspur have won 12 times, there have been 14 draws while Manchester United have won 43 times. The goal difference is 116-70 in favour of Manchester United.
  • Tottenham Hotspur haven't won in their last 5 games.
  • Tottenham Hotspur have played 4 home matches in a row without winning.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 35% of their matches, Manchester United in 36% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 35% of halftimes, Manchester United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 3 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 2, Manchester United won 1, 2 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 1.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester United is 1.2.
  • Tottenham Hotspur scores 2.04 goals when playing at home and Manchester United scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
9
Перемог
27
Ігор
12
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Саутгемптон 0 - 5 Завершено Тоттенхем В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Рейнджерс 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.12.2024 - 22:15 Борнмут 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
12.12.2024 - 19:45 Вікторія 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 19:30 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
30%
Нічия
41%
Манчестер Юнайтед
30%
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Онана, Еванс, Магвайр, Маласія, Каземіро, Мейну, Діалло, Гарначо, Зіркзе.
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро, Лінделеф, Мартінес — Мазрауї, Угарте, Еріксен, Далот — Антоні, Фернандеш — Гойлунн.
Запасні: Остін, Вайтмен, Регілон, Доррінгтон, Гарді, Бергвалль, Олусесі, Джонсон, Ланкшир.
Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Сарр, Біссума — Кулусевські, Меддісон, Сон — Соланке.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Манчестер Юнайтед до цього обіграв Барнслі (7:0) та Лестер (по 5:2).
Інфо
Тоттенгем до цього обіграв Ковентрі та Манчестер Сіті (по 2:1).
Джон Брукс (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію чвертьфінального поєдинку Кубку Англійської ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:45 - Вчора Спортинг Спортинг 2 Santa Clara Santa Clara 1 Завершено 22:30 - Вчора Еспаньол Еспаньол 1 Валенсія Валенсія 1 Завершено 22:30 - Вчора Вільярреал Вільярреал 1 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Завершено 22:00 - Вчора Монако Монако 2 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 4 Завершено 22:00 - Вчора АЗ АЗ 3 Гронінген Гронінген 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
3 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" 19.12.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 19.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 29.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 19.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Саутгемптон" - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок англійської ліги та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.