Челсі - Шемрок Роверс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Шемрок Роверс 19.12.2024, Ліга конференцій

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Шемрок Роверс (Дублин) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 19.12.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Шемрок Роверс (Дублин)

Країна: Ирландия



Минулий поєдинок команди Шемрок Роверс був зіграний проти Борац - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шемрок Роверс.

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