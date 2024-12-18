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Челсі - Шемрок Роверс онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 19 грудня 2024, 22:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Делажо, Вилли
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Шемрок Роверс
Дублин
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
33%
Шемрок Роверс
33%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have a winning streak of 5 matches in UEFA Conference League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Chelsea FC have a winning streak of 7 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 10 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Shamrock Rovers have lost none of their last 6 away matches.
  • Christopher Nkunku is Chelsea FC's top scorer with 5 goals. Johnny Kenny has scored 5 times for Shamrock Rovers.
  • Axel Disasi has more yellow cards (2) than any other player at Chelsea FC. Dan Cleary has collected 2 for Shamrock Rovers.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 45% of their matches, Shamrock Rovers in 32% of their matches.
  • Chelsea FC wins 45% of halftimes, Shamrock Rovers wins 32%.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Shamrock Rovers leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Shamrock Rovers is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than Shamrock Rovers.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Shamrock Rovers's.
  • Chelsea FC scores 2.62 goals when playing at home and Shamrock Rovers scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Shamrock Rovers scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
Прогноз на матч
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 21:00 Челсі 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 17:30 Астана 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 18:30 Тоттенхем 3 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Саутгемптон 1 - 5 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:35 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Шемрок Роверс
Ліга конференцій 2024/2025
12.12.2024 - 22:00 Шемрок Роверс 3 - 0 Завершено Борац В
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Рапід 1 - 1 Завершено Шемрок Роверс Н
Ліга конференцій 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Шемрок Роверс 2 - 1 Завершено ТНС В
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Ларн 1 - 4 Завершено Шемрок Роверс В
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Шемрок Роверс 1 - 1 Завершено АПОЕЛ Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
33%
Шемрок Роверс
33%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Шемрок Роверс
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
"Шемрок Роверс": 1. Польс, 2. Хонохан, 4. Лопс (к), 5. Грейс, 6. Кліарі, 16. О'Ніл, 19. Пум, 7. Воттс, 21. Бернс, 23. Фарруджа, 24. Кенні
Інфо
"Челсі": 12. Йоргенсен, 34. Ачеампонг, 2. Дісасі (к), 40. Вейга, 3. Кукурелья, 31. Казадеї, 22. Дьюсберрі-Холл, 11. Мадуеке, 18. Нкунку, 32. Джордж, 38. Гійу
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! «Челсі», лідер турнірної таблиці Ліги конференцій (15 очок), приймає у себе вдома на "Стемфорд Бридж" ірландський "Шемрок Роверс" (11 пунктів, 6-те місце).
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Останні матчі
Завершено 22:45 - Вчора Спортинг Спортинг 2 Santa Clara Santa Clara 1 Завершено 22:30 - Вчора Еспаньол Еспаньол 1 Валенсія Валенсія 1 Завершено 22:30 - Вчора Вільярреал Вільярреал 1 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Завершено 22:00 - Вчора Монако Монако 2 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 4 Завершено 22:00 - Вчора АЗ АЗ 3 Гронінген Гронінген 1

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Анонс матчу "Челсі" - Шемрок Роверс 19.12.2024, Ліга конференцій

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Шемрок Роверс (Дублин) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 19.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Брентфорд - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Шемрок Роверс (Дублин)
Країна: Ирландия

Минулий поєдинок команди Шемрок Роверс був зіграний проти Борац - 12.12.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шемрок Роверс.

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