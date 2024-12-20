Астон Вілла - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 21.12.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між клубами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 03.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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