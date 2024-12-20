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Астон Вілла - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 грудня 2024, 14:30 - Вилла Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Астон Вілла
Бирмингем
1 - 0
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31'
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
16' Duran, Jhon
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
30%
Нічия
37%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Manchester City when Aston Villa is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 5 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 11 times. The goal difference is 37-23 in favour of Manchester City.
  • During the last 52 meetings, Aston Villa have won 7 times, there have been 11 draws while Manchester City have won 34 times. The goal difference is 110-45 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 1-0 (Aston Villa at home) and 4-1 (Manchester City at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Aston Villa have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City haven't won any of their last 7 away matches.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa's home record this season: 4-3-1.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 7 goals. Erling Haaland has scored 13 times for Manchester City.
  • Youri Tielemans has assisted the most goals for Aston Villa with 4. Bernardo Silva is Manchester City's biggest assister (4).
  • Morgan Rogers has more yellow cards (4) than any other player at Aston Villa. Bernardo Silva has collected 4 for Manchester City.
  • Aston Villa wins 1st half in 31% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Aston Villa wins 31% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Manchester City.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Aston Villa scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Manchester City is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Manchester City is 1.4.
  • Aston Villa scores 1.86 goals when playing at home and Manchester City scores 2.3 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • A year ago, Aston Villa were number 3 in the table with 35 points. Now they are number 7 with 25 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
2
Перемог
20
Ігор
16
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 1 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
10.12.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 3 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:35 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
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Головні події
ГООЛ! Duran, Jhon
16'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
30%
Нічия
37%
Манчестер Сіті
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 9
    Duran, Jhon
    Півзахисник
    16
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
4
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
4
Кутові
1
1
Сейви
3
22%
Володіння м'ячем
78%
1
Штрафні
7
6
Фоли
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
30'
Якось дуже повільно все робить Сіті. Повільно та прогнозовано для Вілли...
29'
А час іде. Вже фактично півгодини гри пройшло
27'
Намагаються гості навантажувати Гриліша на лівому фланзі, але поки що це ніяких дивідендів не приносить
24'
Ось Гриліш пробив - правда знову у нього вийшов простріл кудись ближче до кутового прапорця
23'
Знову Сіті довго готував атаку, шукав щілини в обороні суперника, але так нічого цікавого не знайшов
20'
Наразі Вілла не поспішає, намагається потримати м'яч на своїй половині, заспокоїти гру
18'
Все-таки дуже цікавий матч дивимося, і за інтригою в тому числі
17'
Гоооол!!!
Гооол! Так ось! Вілла! 1:0! Яку передачу по центру вирізав Тілеманс, Роджерс тікав, але не пожадував і відкинув під удар поперек на Дурана, який забивав уже у порожні ворота!
15'
Зараз уже нагадує те, якою має бути. Сіті володіє ініціативою, а Вілла обороняється середнім блоком
12'
Сіті в останні 5 хвилин більше в атаці, але поки що нічого гострого створити не може
10'
Сіті довго намагався вибудувати свою атаку, у результаті все завершилося банальним та безпечним навісом
9'
Кеш дав по ногах Грилішу, який, нагадаємо, раніше грав за Віллу
6'
Кутовий
Ще один кутовий подали господарі, але цього разу захисники Сіті впевнено зняли навіс
5'
Гриліш під свист трибун пройшов флангом, змістився під удар, пробив, правда мимо
4'
Так, ось так початок від Вілли, дуже активно
2'
Небезпечний момент
І ще момент у Вілли – після кутового удар головою, і знову Ортега, буквально зі стрічки витяг м'яч!
1'
Небезпечний момент
Охохо! Вже на 20-й секунді Гвардіол потрапив під пресинг, втратив м'яч, вивалювався віч-на-віч, пробив не зближуючись, але Ортега витягнув це м'яч!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес, Конса, Торрес, Дінь, Кеш, Камара, Тілеманс, Макгінн, Онана, Роджерс, Дуран
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега, Гвардіол, Аканджі, Льюїс, Стоунз, Гюндоган, Сілва, Ковачич, Гриліш, Голанд, Фоден
Вілла йде на 7-му місці та має в активі 25 очок, відстаючи від Сіті на 2 бали
Сіті йде на 5-му місці у таблиці, маючи в активі 27 очок. Команда у серйозній кризі - в 11 останніх матчах у різних турнірах у містян 1 перемога, 2 нічиї та 8 поразок
Інфо
Матч розпочнеться о 14:30, судити гру буде Пітер Бенкс
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 17-го туру АПЛ, в якому Астон Вілла прийме Манчестер Сіті
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" 21.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 21.12.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 03.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 21.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 14.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 15.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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