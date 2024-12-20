Крістал Пелес - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 21.12.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 18.12.2024 закінчилось з такими результатами: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер
Минулий поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Арсенал - 18.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Крістал Пелес" - 18.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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