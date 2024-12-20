Крістал Пелес - Арсенал онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Сарр зрівнює рахунок! Чудову атаку створили Орли від власних воріт і в дві передачі м'яч опинився в Мітчелла на лівому фланзі, той віддав передачу на Сарра, який пройшов до воріт, тримав м'яч, поки його контролювали три опоненти і пробив з-під одного з них та точним ударом поклав м'яч у дальній кут воріт! Рахунок знову стає рівним - 1:1