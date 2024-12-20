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Крістал Пелес - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 грудня 2024, 19:30 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Крістал Пелес
Лондон
1 - 2
Оновити
29'
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
6' Jesus, Gabriel 11' Ісмаїла Сарр 15' Jesus, Gabriel
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
27%
Нічия
35%
Арсенал
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Arsenal FC is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 2 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 8 times. The goal difference is 22-15 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 29 meetings, Crystal Palace have won 4 times, there have been 8 draws while Arsenal FC have won 17 times. The goal difference is 58-31 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Crystal Palace (5-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Crystal Palace scores 43% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Crystal Palace haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 5 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace's home record this season: 1-4-3.
  • Will Hughes has more yellow cards (6) than any other player at Crystal Palace. Gabriel Jesus has collected 4 for Arsenal FC.
  • Crystal Palace wins 1st half in 39% of their matches, Arsenal FC in 51% of their matches.
  • Crystal Palace wins 39% of halftimes, Arsenal FC wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Crystal Palace.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Arsenal FC won 5, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Crystal Palace scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 3 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Arsenal FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Arsenal FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Crystal Palace scores 1.96 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.96 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Crystal Palace scores 35% of their goals between the minutes 46-60?
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
23
Ігор
14
Перемог
Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.01.2024 - 14:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.08.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Арсенал 4 - 1 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.12.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
07.12.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.12.2024 - 21:30 Ипсвич Таун 0 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.12.2024 - 21:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.12.2024 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Евертон Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
11.12.2024 - 22:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Монако В
Чемпіонат Англії 2024/2025
08.12.2024 - 16:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.12.2024 - 22:15 Арсенал 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Головні події
15'
Jesus, Gabriel ГООЛ!
ГООЛ! Ісмаїла Сарр
11'
6'
Jesus, Gabriel ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
27%
Нічия
35%
Арсенал
38%
Склади команд
1
Henderson, Dean
6
Guehi, Marc
26
Richards, Chris
5
Lacroix, Maxence
3
Mitchell, Tyrick
8
Lerma, Jefferson
19
Hughes, Will
17
Clyne, Nathaniel
18
Kamada, Daichi
7
Ісмаїла Сарр
14
Жан-Филипп Матета
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
49
Lewis-Skelly, Myles
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 18
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 7
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
    11
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    15 6
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 49
    Lewis-Skelly, Myles
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Штрафні
4
3
Фоли
2
2
Удари в отвір
2
2
Удари повз
28%
Володіння м'ячем
72%
Кутові
1
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
26'
Сарр пробив з-за меж штрафного і Габріел встиг підставитися і головою заблокувати удар
24'
Заміна
Все ж Сака не може продовжити матч і Мікель Артета вимушений провести ранню заміну випустивши Троссарда замість Букайо
22'
Невеличка пауза у грі. Сака отримав ушкодження і попросив лікарів вийти на поле
21'
Чудову контратаку створили Каноніри і після прострілу з правого флангу Едегор першим зіграв на м'ячі, але прийняв його невдало і суперники першими його підхопили
21'
Небезпечний момент
Який же момент в господарів! Вони перехопили м'яч перед чужим штрафним і віддали його на Матета, який опинився сам перед Рая, але не зумів його переграти і пробив прямо в голкіпера
19'
Офсайд
Спроба довгої передачі на Сарра закінчилася втратою м'яча, а потім ще й свистком арбітра, який зафіксував положення поза грою
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Габріел Жезус оформлює дубль! Перший же кутовий приніс гол! Каноніри виконали корнер від лівого прапорця, після навісу на дальню стійку почалася боротьба і м'яч опинився в Парті, який стояв у натовпі, той відкотив трішки назад на Габріела Жезуса і той точним ударом поміж захисників у самісіньку дев'ятку поклав м'яч у ворота! Рахунок стає 2:1 на користь Арсеналу
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сарр зрівнює рахунок! Чудову атаку створили Орли від власних воріт і в дві передачі м'яч опинився в Мітчелла на лівому фланзі, той віддав передачу на Сарра, який пройшов до воріт, тримав м'яч, поки його контролювали три опоненти і пробив з-під одного з них та точним ударом поклав м'яч у дальній кут воріт! Рахунок знову стає рівним - 1:1
11'
Небезпечний момент
Високий пресинг Орлів майже дав результат і Г'юз зумів випередити опонента у чужому штрафному під час передачі Рая і в падінні пробив, але м'яч полетів за межі поля
10'
Небезпечний момент
Стандарт виконали господарі і після навісу в бік воріт Лакруа виграв верхову боротьбу та пробив головою, але повз ворота
9'
Матета відібрав м'яч в Едегора в центрі поля і намагався прорватися до воріт, але його збив з ніг Парті. Проте півзахисник не був покараний арбітром
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Габріел Жезус відкриває рахунок! Сака виконав закидання з правого флангу, в районі одинадцятиметрової Габріел намагався пробити, але виконав це невдало і м'яч відскочив до Габріела Жузеса, який зумів точним ударом відправити м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Арсеналу
4'
Перші хвилини Каноніри контролюють м'яч і намагаються створити атаку, але поки невдало
1'
Свисток
Саймон Гупер дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Саймон Гупер
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Жоржинью, Калафіорі, Ківьор, Меріно, Нванері, Нету, Райс, Троссард, Тірні
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Льюїс-Скеллі, Габріел, Саліба, Тімбер - Гаверц, Парті, Едегор - Мартінеллі, Габріел Жезус, Сака
Головний тренер Кристал Пелас: Олівер Гласнер
На лаві запасних: Кпорха, Агбінон, Ворд, Девенні, Дукуре, Нкетіа, Тернер, Чалоба, Шлупп
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас (3-4-2-1): Гендерсон - Геї, Річардс, Лакруа - Мітчелл, Лерма, Г'юз, Клайн - Камада, Сарр - Матета
На рахунку Кристал Пелас всього три перемоги та сім нічиїх у поточному сезоні і наразі вони займають п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці. Арсенал, напередодні туру, займав третє місце, а відставання від лідеру - Ліверпуля, складає шість очок, а від Челсі - чотири
Матч пройде у Лондоні на Селхерст Парк та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу сімнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Кристал Пелас прийме у гостях Арсенал
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - Арсенал 21.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 21.12.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 18.12.2024 закінчилось з такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - Арсенал можна подивитися 21.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Минулий поєдинок команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Арсенал - 18.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Крістал Пелес" - 18.12.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Крістал Пелес" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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